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Jedan Srbin u Bešiktaš, drugi u Bundesligu: Ređaju se transferi reprezentativaca

Jedan Srbin u Bešiktaš, drugi u Bundesligu: Ređaju se transferi reprezentativaca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vladimir Cupara i Bogdan Radivojević našli su nove klubove.

Vladimir Cupara i Bogdan Radivojević našli nove klubove Izvor: MN PRESS

Srpski rukometaši su na cijeni u ovom prelaznom roku pa su tako nove klubove našli reprezentativci Bogdan Radivojević i Vladimir Cupara. Iskusni čuvar mreže srpskog nacionalnog tima je poslije mnogo godina na najvišem nivou sada stigao u Njemačku i igraće u Bundesligi. 

On je potpisao za tim Balingena koji se vratio u elitno društvo. Poslije ispadanja iz Bundeslige prije dvije sezone, sada su osvojili Cvajtu i ponovo će biti dio elite. Cupara će se za mjesto među stativama boriti sa Danijelom Rebmanom, povremenim čuvarom mreže selekcije Njemačke, a trener golmana će im biti Nikola Marinović.

Cupara je prethodne tri sezone branio za Dinamo iz Bukurešta, a prije toga je četiri godine bio u Vespremu gdje je stigao iz Klejcea. Uglavnom je tu bio drugi golman, dok se u Balingenu očekuje da bude lider. Igrao je i za Voždovac, Crvenu zvezdu i Ademar Leon.

Bogdan Radivojević je nakon dvije sezone u Pelisteru otišao na istok i potpisao je za Bešiktaš. Nekadašnji rukometaš Partizana i dugo godina prvo desno krilo nacionalnog tima igrao je za Flensburg i Rajn Nekar Leven u Njemačkoj i Pik Seged u Mađarskoj. 

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Tagovi

Rukomet Vladimir Cupara Bogdan Radivojević

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