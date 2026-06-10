Vladimir Cupara i Bogdan Radivojević našli su nove klubove.

Izvor: MN PRESS

Srpski rukometaši su na cijeni u ovom prelaznom roku pa su tako nove klubove našli reprezentativci Bogdan Radivojević i Vladimir Cupara. Iskusni čuvar mreže srpskog nacionalnog tima je poslije mnogo godina na najvišem nivou sada stigao u Njemačku i igraće u Bundesligi.

On je potpisao za tim Balingena koji se vratio u elitno društvo. Poslije ispadanja iz Bundeslige prije dvije sezone, sada su osvojili Cvajtu i ponovo će biti dio elite. Cupara će se za mjesto među stativama boriti sa Danijelom Rebmanom, povremenim čuvarom mreže selekcije Njemačke, a trener golmana će im biti Nikola Marinović.

Vidi opis Jedan Srbin u Bešiktaš, drugi u Bundesligu: Ređaju se transferi reprezentativaca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Cupara je prethodne tri sezone branio za Dinamo iz Bukurešta, a prije toga je četiri godine bio u Vespremu gdje je stigao iz Klejcea. Uglavnom je tu bio drugi golman, dok se u Balingenu očekuje da bude lider. Igrao je i za Voždovac, Crvenu zvezdu i Ademar Leon.

Bogdan Radivojević je nakon dvije sezone u Pelisteru otišao na istok i potpisao je za Bešiktaš. Nekadašnji rukometaš Partizana i dugo godina prvo desno krilo nacionalnog tima igrao je za Flensburg i Rajn Nekar Leven u Njemačkoj i Pik Seged u Mađarskoj.