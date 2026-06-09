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Dvije reprezentacije dobile specijalne pozivnice za Svjetsko prvenstvo

Dvije reprezentacije dobile specijalne pozivnice za Svjetsko prvenstvo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Turska i Saudijska Arabija će biti posljednja dva tima koja će se pojaviti na Svjetskom prvenstvu za rukometaše 2027. godine.

Turska i Saudijska Arabija dobile pozivnice za Svjetsko prvenstvo Izvor: Shutterstock

IHF je odlučio i dao dvije specijalne pozivnice za Svjetsko prvenstvo 2027. godine Turskoj i Saudijskoj Arabiji. Ovo je odluka koja će iznenaditi rukometnu javnost pošto su timovi poput Švajcarske, Mađarske, Holandije, Crne Gore, Austrije, Češke i BiH željeli jednu od te dve pozivnice.

IHF je objavio da je dobio 13 zahtjeva za specijalne pozivnice, a Turskoj koja je ona dodijeljena ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo u istoriji. Osim razvoja sporta u ovoj državi razlog za davanje specijalne pozivnice je i to što oko 3.500.000 Turaka živi u Njemačkoj i očekuje se da oni napune tribine u Kelnu, Minhenu, Kilu, Hanoveru, Magdeburgu ili Štutgartu.

Što se tiče Saudijske Arabije ona je jedan od lidera u Aziji i ulaže veliki novac u sve sportove, pa tako i u rukomet. Ovo će Saudijcima biti 11. put da nastupaju na Mundijalu, a posljednji nastup imali su 2023. godine.

Šta je sa Srbijom i kada je žrijeb?

Srbija je napravila veliki podvig i u baražu za plasman na Mundijal pobijedila Mađarsku u dvomeču. Tako je uspjela da se plasira na takmičenje u Njemačkoj koje će se odigrati od 13. do 31. januara u Njemačkoj.

Sada su poznata sva 32 učesnika Svjetskog prvenstva, a u srijedu 10. juna od 18 časova u Minhenu biće održan žrijeb na kome će Srbija saznati svoje rivale. 

Šeširi za žrijeb

  • Prvi šešir: Danska, Njemačka, Hrvatska, Island, Portugal, Švedska, Egipat, Argentina
  • Drugi šešir: Francuska, Slovenija, Norveška, Srbija, Španija, Italija, Farska Ostrva, Sjeverna Makedonija
  • Treći šešir: Grčka, Poljska, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska Ostrva, Čile, SAD
  • Četvrti šešir: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, Turska, Saudijska Arabija

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