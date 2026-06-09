Potvrđen prvi učesnik TV turnira šampiona: Osvajač EHF Evropske lige dolazi u Doboj!

Njemački bundesligaš Melsungen biće jedan od učesnika turnira u Doboju.

Izvor: Eibner-Pressefoto / Roland Sippel / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometni TV turnir šampiona u Doboju biće održan od 12. do 15. avgusta. Ova smotra će se održati 57. put, a organizatori su saopštili ime prvog potvrđenog učesnika. Radi se o njemačkom bundesligašu Melsungenu, koji je nedavno osvojio prvi evropski trofej u klupskoj istoriji!

Preliminarnu grupnu fazu takmičenja Melsungen je završio bez poraza, da bi potom u novoformiranoj grupi bio drugoplasirani, iza Vardara. Izborio je na taj način mjesto u baražu za četvrtfinale, u kojem je bio uspješniji od danske Fredericije. Eliminisao je potom i ekipu Porta, našavši se na završnom turniru, na kojem je porazio dva rivala iz domaćeg prvenstva – Flensburg (37:30) i Kil (24:23).

U ligi je, međutim, Melsungen podbacio zauzevši tek sedmo mjesto. Našao se iza šampiona Magdeburga te Fihse Berlina, Flensburga, Gumersbaha, Lemga i Kila.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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