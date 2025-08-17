Da li je Doboj ono što je nedostajalo Vespremu? "Nadam se da će nam donijeti sreću za Ligu šampiona"!

Rukometaši Barselone 2011. su podigli trofej Lige šampiona i osvojili turnir u Doboju. Može li nešto slično da se desi i Vespremu?

Izvor: MONDO

Pobjedom nad Gumersbahom rukometaši Vesprema osvojili su TV Turnir šampiona u Doboju, čiji pehar su tokom istorije podizale brojni evropski velikani.

Slavna Barselona, o kojoj se pričalo i tokom ovog turnira na panelu sa Viktorom Tomasom i Danijelom Šarićem, 2011. godine osvojila je Ligu šampiona, a potom došla u Doboj i podigla i ovdje trofej.

Može li Vesprem, samo drugim redoslijedom, ponoviti ovo i može li mu turnir u Doboju donijeti sreću kako bi mađarski velikan konačno osvojio najvažniji evropski trofej, praktično jedini koji mu nedostaje?

Rukometaši Vesprema pobjednici su TV Turnira šampiona Doboj 2025. Mađarski šampion u finalu je savladao njemački Gumersbah rezultatom 27:25.pic.twitter.com/q0SsvuHyFX — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)August 16, 2025

Četiri finala Lige šampiona igrali su rukometaši Vesprema i izgubili sva četiri, od čega je posebno bio bolan poraz 2016. godine, kojeg se prisjetio u petak i slovenački reprezentativac Gašper Marguč.

Tokom protekle decenije Vesprem svake godine želi taj korak više, mijenjali su se treneri, a svake godine se tim pojačava kako bi se konačno „posložile kockice“.

Tako je bilo i ove godine, u ekipi Vesprema stigao je veliki broj novih igrača, a jedan od njih je i proslavljeni švedski golman Mikael Apelgren, koji je u razgovoru za MONDO poslije finala sumirao utiske iz Doboja.

"Jako lijepa pobjeda. Cijele sedmice radili smo jako, žestoko trenirali, igrali utakmice i dobro se družili. Imamo mnogo novih igrača, ja sam jedan od njih. Da bi izgradio pobjednički mentalitet moraš da pobjeđuješ i na ovakvim turnirima. Ovo je bilo fantastično. Svidjela mi se atmosfera, ova hala koja je malo 'old school' kao kada smo počinjali s rukometom, sjajno je biti ovdje i osvojiti turnir sa ovakvim ekipama. Danas i juče imali smo teške utakmice, protiv Bešiktaša bilo je nešto teže, ali sve u svemu ova sedmica je bila savršena za nas“, rekao je Apelgren.

Obradovao ga je podatak da je Barselona u istoj godini podizala trofej Lige šampiona i onaj koji je u subotu uveče podigao sa saigračima.

"Drago mi je da su ovdje igrali šampioni, nadam se da će ovaj turnir i nama donijeti sreću i mnogo pobjeda", prokomentarisao je švedski golman.

Njegov saigrač sa kojim dijeli minute na golu Vesprema Rodrigo Korales oduševljen je turnirom, ali i gradom i ljudima u Doboju.

"Turnir je sjajan. Najiskrenije, zadovoljstvo je bilo doći ovdje, ne samo zbog odličnog turnira, već i zbog Doboja, grad je jako lijep, ljudi su jako prijatni. Proveli smo jednu sedmicu ovdje, uživali smo kao tim. Naravno bilo je malo teško, ipak su u pitanju pripreme, dosta smo trenirali i imali smo tri utakmice. Zadovoljni smo, osvojili smo turnir i sada nastavljamo da radimo. Ali jako smo srećni, ljudi su nas jako lijepo primili ovdje“, rekao nam je Korales.

Može li dolazak u Doboj donijeti sreću Vespremu na njegovom putu ka trofeju Lige šampiona?

"Nadam se da će i Bog to čuti, da ćemo imati sreće kao i Barselona tada. Novi smo tim sa devet novih igrača, očekuje nas mnogo rada, ali imamo svoje ciljeve. Da, oni su isti kao Barsini tada, nadam se da možemo da osvojimo i Ligu šampiona“, poručio je španski reprezentativac.

