Heroj evropskog finala: "Nemam ego i reći ću - od Dejana Milosavljeva nema boljeg na svijetu"

Nebojša Simić je donio Melsungenu titulu prvaka u Ligi Evrope, a onda je istakao da ne shvata kako je Fihse mogao da dozvoli odlazak Dejana Milosavljeva.

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Dejan Banda Milosavljev oprostio se od publike u Berlinu. Nakon sedam godina i osvojene titule šampiona Bundeslige prošle godine sada je kao vicešampion završio sezonu u Njemačkoj. Dobio je dirljiv oproštaj u pobjedi nad Flensburgom na domaćem terenu 43:38 (22:20), a prije posljednjih mečeva u dresu "lisica" na Fajnal foru Lige šampiona o njemu se oglasio Nebojša Simić, golman Crne Gore.

Junak nedavno završenog F4 Lige Evrope i jedan od ključnih u pobjedi nad Kilom u finalu 24:23 (13:12) ne može da vjeruje da je Fihse pustio Milosavljeva da ode poslije sedam godina.

"Za mene je to nevjerovatno. Za mene je nevjerovatno i promijeniti trenera kada si prvak, da pustiš prvog golmana, a da ga ne zamijeniš na kvalitetan način. Prvo kako zamijeniti Milosavljeva na adekvatan način? Tu treba odriješiti kesu i napraviti tajming kada je ta promjena moguća. Smatram sebe da nemam ego. Što se tiče prošle sezone, mislim da sam imao bolju prošlu sezonu od njega, ali ove sezone, niko ne brani bolje od njega. Niko. To je golman koji brani u najboljoj formi bez konkurencije na svijetu. Svaka utakmica, 17, 19, 14, 15, 14, kada gledaš utakmicu, svaki put kada treba, ona jedna kada mora, evo ga, odbrani je. To cijenim najviše kod golmana. Kada se zahutka, kada je dim u vazduhu, brani čovjek ludački ove sezone. Ne samo da mi je čudno što napušta Berlin, već što ide u Kjelce. I to mi je čudno. Sa ovom formom koju ima, za njega je potrebna licitacija", rekao je Simić, golman selekcije Crne Gore.

Banda juri Ligu šampiona

Prošle godine Fihse je sa Dejanom Milosavljevom i Mijajlom Marsenićem pao u finalu Lige šampiona. Ove godine ćemo reprizu finala vidjeti u polufinalu gdje će se sastati Magdeburg i Fihse 13. juna. U drugom polufinalu igraju Olborg i Barselona i nadamo se da će se Milosavljev od Berlina oprostiti titulom šampiona Evrope.

(MONDO)

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