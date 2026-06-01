Široki Brijeg ostao bez golmana: U dva mandata na "Pecari" proveo 2.5 godine

Golman Širokog Brijega Renato Josipović od ponedjeljka više nije čuvar mreže ekipe sa "Pecare".

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Josipović je u hercegovački klub stigao 1. jula 2022. godine i u svom prvom mandatu ostao cijelu sezonu prije odlaska na Kipar u ekipu Pafosa, a potom i na kratko u hrvatski Rudeš.

Vratio se na "Pecaru" u januaru 2025. godine i ostao do kraja aktuelne sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

rekao je Josipović, a prenio klupski sajt.

Ove sezone u šampionatu BiH, branio je na 30 utakmica i primio 20 golova, dok na 10 mečeva nije vadio loptu iz svoje mreže.

