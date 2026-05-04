Mario Hezonja dobio opkladu: Pogodio trojku sa pola terena, pa pokazivao "pare"

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja obradovao je ljubitelje košarke u Španiji.

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja igra nevjerovatno u finišu sezone. Nedavno je odigrao meč karijere kada je postigao 40 poena protiv Mursije, a od toga je osam puta bio precizan za tri poena. Jedna od trojki bila je posebno atraktivna, pošto je pogodio sa gotovo pola terena.

Na radost ljubitelja košarke u Španiji, ovaj pogodak im je donio smanjenu pretplatu na platformi DAZN. O čemu se radi? Reprezentativac Hrvatske je prvo pogodio trojku sa pola terena na utakmici protiv Valensije u Evroligi, a onda "izazvao" kompaniju koja ima TV prava.

On je na društvenim mrežama pozvao na smanjenje pretplate ukoliko uspije da ponovi ovaj potez. Nije se dugo čekalo, pa će pretplata biti smanjena sa 6,99 na 2,99 koliko će koštati košarkaški paket.

Kada je Hezonja pogodio novi neverovatan šut, ka publici je gestikulirao prstima plaćanje, što isprva nikome nije bilo jasno. Ipak, objašnjenje je dao DAZN kada je ispunio obećanje i zvanično objavio da će prepoloviti cijenu svojih usluga.

Hezonja je kuburio sa formom na startu sezone, ali je zaigrao najbolje kada je to najvažnije. Uveliko su počele spekulacije o njegovoj budućnosti, a Dubai je iskočio u prvi plan kao favorit za njegov potpis.

Hrvat ima ugovor do 2029. godine sa Real Madridom vrijedan 2.500.000 dolara po sezoni, ali sve je izvjesnije da će ovog ljeta završiti svoju misiju u Španiji.

