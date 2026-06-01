Ognjenović o odlasku iz Rudara u Slogu: Pregovaram sa više klubova iz regiona!

Autor Goran Arbutina
Perica Ognjenović nije htio ni da potvrdi, ali ni da demantuje da će preuzeti ekipu dobojske Sloge.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Ekipa Rudara doživjeće velike promjene tokom ljetne pauze, klub je napustio napadač Dani Romera, koji je prešao u banjalučki Borac, ekipu bi mogao da napusti i Viktor Grbić, za kojeg je zainteresovan Zrinjski, a može se očekivati još odlazaka s obzirom da su Prijedorčani završili na posljednjem mjestu koje vodi u niži rang.

Osim pojedinih igrača Rudar bi mogao da napusti i trener Perica Ognjenović. Prema pisanju „Meridiansporta“ za njegove usluge zainteresovana dobojska Sloga.

Nekadašnji igrač Crvene zvezde i Real Madrida u izjavi za MONDO potvrdio je da je razgovara sa čelnicima Sloge, ali i da je u pregovorima sa još nekoliko klubova.

"Razgovora nekih imam sa Slogom, ali još ne idem nigdje. Sa više klubova sam u razgovorima, stvarno ima interesovanja i vidjeću u narednim danima i donijeti odluku. Razgovori postoje s više strana i to je sve što mogu da vam kažem“, rekao je Ognjenović i dodao:

"Znate i naše stanje kakvo je u vezi ove odluke da možda ostajemo u ligi. Nisam ništa još potpisao ni dogovorio, čekam da vidim rasplet u narednim danima. Sa više klubova pregovaram iz regiona, ne mogu da vam otkrivam detalje, prvije svega zbog tih klubova".

Na pitanje ukoliko Rudar Prijedor odlukom FSBIH ostane u Premijer ligi BIH da li će i on ostati na klupi žuto-plavih Ognjenović je odgovorio:

"Rudar je meni sigurno opcija, razgovarao sam i sa ljudima iz kluba. Najbolje da se sačekaju naredni dani da se vidi rasplet", zaključio je Ognjenović.

U Premijer ligi BIH vodio je Rudar na 36 utakmica i upisao sedam pobjeda, devet remija i 20 poraza, uz po jednu pobjedu i poraz u Kupu BIH.

Perica Ognjenović FK Rudar Prijedor FK Sloga Doboj Premijer liga BiH

