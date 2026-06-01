Ognjenović o odlasku iz Rudara u Slogu: Pregovaram sa više klubova iz regiona!

Perica Ognjenović nije htio ni da potvrdi, ali ni da demantuje da će preuzeti ekipu dobojske Sloge.

Ekipa Rudara doživjeće velike promjene tokom ljetne pauze, klub je napustio napadač Dani Romera, koji je prešao u banjalučki Borac, ekipu bi mogao da napusti i Viktor Grbić, za kojeg je zainteresovan Zrinjski, a može se očekivati još odlazaka s obzirom da su Prijedorčani završili na posljednjem mjestu koje vodi u niži rang.

Osim pojedinih igrača Rudar bi mogao da napusti i trener Perica Ognjenović. Prema pisanju „Meridiansporta“ za njegove usluge zainteresovana dobojska Sloga.

Nekadašnji igrač Crvene zvezde i Real Madrida u izjavi za MONDO potvrdio je da je razgovara sa čelnicima Sloge, ali i da je u pregovorima sa još nekoliko klubova.

"Razgovora nekih imam sa Slogom, ali još ne idem nigdje. Sa više klubova sam u razgovorima, stvarno ima interesovanja i vidjeću u narednim danima i donijeti odluku. Razgovori postoje s više strana i to je sve što mogu da vam kažem“, rekao je Ognjenović i dodao:

"Znate i naše stanje kakvo je u vezi ove odluke da možda ostajemo u ligi. Nisam ništa još potpisao ni dogovorio, čekam da vidim rasplet u narednim danima. Sa više klubova pregovaram iz regiona, ne mogu da vam otkrivam detalje, prvije svega zbog tih klubova".

Na pitanje ukoliko Rudar Prijedor odlukom FSBIH ostane u Premijer ligi BIH da li će i on ostati na klupi žuto-plavih Ognjenović je odgovorio:

"Rudar je meni sigurno opcija, razgovarao sam i sa ljudima iz kluba. Najbolje da se sačekaju naredni dani da se vidi rasplet", zaključio je Ognjenović.

U Premijer ligi BIH vodio je Rudar na 36 utakmica i upisao sedam pobjeda, devet remija i 20 poraza, uz po jednu pobjedu i poraz u Kupu BIH.