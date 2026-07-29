Banjalučanin nastavlja karijeru u Srbiji: Nakon epizode na Malti Staša Baštić otišao u Gornji Milanovac

Nekadašnji prvotimac banjalučkog Željezničara zaigraće za Metalac iz Gornjeg Milanovca.

Izvor: FK Metalac

Staša Baštić se nakon šestomjesečne epizode na Malti ne vraća u BiH. Vezni igrač rođen 2001. godine u Banjaluci proveo je prvi dio 2026. godine u taboru Gzire, odakle se seli u Gornji Milanovac, u ekipu Metalca, koja nastupa u Prvoj ligi Srbije.

Baštić je ponikao u Željezničaru Sport tim, u kojem je odradio i prve seniorske dane karijere. Sa banjalučkog Predgrađa je otišao u ljeto 2022. godine, zaduživši na dvije sezone dres dobojske Sloge Meridian. Potom je šest mjeseci bio član Radnika prije nego što se vratio u Željezničar, čije boje je branio u sezoni 2024-2025. U ljeto prošle godine obukao je dres BSK-a, iz kojeg se početkom ove godine otisnuo put Malte.

Za Gziru je ukupno uknjižio 16 nastupa, postigavši jedan gol. Inače, upisao je 137 mečeva u Prvoj ligi Republike Srpske, postigavši 16 golova, uz 7 asistencija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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