Veliki transfer iz druge lige Srbije: Htjela ga Zvezda, otišao u Slaviju za 600 hiljada evra

Dugo se nije desilo da neko iz Prve lige Srbije napravi ovako veliki transfer, a to je uspio Voždovac.

Talentovani kanadski fudbaler Adoniđa Uanda (20) prešao je u Slaviju iz Praga za 600 hiljada evra, objavili su mediji u Češkoj. U pitanju je hit fudbaler Prve lige Srbije, drugog ranga srpskog fudbala, koji je ostavio sjajan utisak u Voždovcu tokom jeseni i bilo je jasno da će ga "na krovu" teško zadržati.

Spominjalo se interesovanje Crvene zvezde, OFK Beograda i Vankuvera, da bi ipak najbolja ponuda stigla iz Praga u kome su i te kako zapazili talentovanog krilnog fudbalera i bili su jedini spremni da izdvoje pomenuti novac.

Iako je fudbaler iz Abidžana (Obala Slonovače) bio zainteresovan da ode u Kanadu, čije državljanstvo ima, jasno je da je ipak za njegov put ipak pametnije da ode u Češku gdje će u prvih šest mjeseci pokušati da se prilagodi jačem takmičenju, dok će onda od jeseni ozbiljnije računati na njega.

Interesantno je da Slavija nije jedini klub iz Češke koji je pratio Uandu, dugo ga je skautirao i Slovan iz Libereca i na kraju nije poslao ni ponudu, a sa "Fortuna arene" stigao je signal da ga trener Jidrih Trpišovski dobija prije drugih.

Nová posila Slavie Adonija Ouanda (20) už je v Praze. "Sešívaní" v boji o kanadského křídelníka porazili i Slovan Liberec. Půjde hostovat do Karviné? ⚪️#prestupyhttps://t.co/TSNztQLDzh — Fotbalové přestupy (@infotbal)January 13, 2026



Uanda je na 21 utakmici za Voždovac ove sezone šest golova i zabilježio pet asistencija, a bio je prethodno u Metalcu.