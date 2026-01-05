Bojan Puzigaća u novom klubu: Nakon rastanka sa Radničkim karijeru nastavlja u Prvoj ligi Srbije

Bojan Puzigaća novi je trener novosadskog Kabela.

Nakon što se rastao sa kragujevačkim Radničkim 1923, Bojan Puzigaća pronašao je novi klub.

U narednom periodu, 40-godišnji strateg sjediće na klupi novosadskog Kabela, tima koji se takmiči u Prvoj ligi Srbije. Nakon 22 kola, Kabel zauzima 12. mjesto na tabeli sa 22 boda, a u posljednja četiri kola jesenjeg dijela prvenstva upisao je remi i tri poraza.

Puzigaća će na klupi novog kluba zvanično debitovati 14. februara na gostovanju lideru Zemunu, dok će prvi meč pred domaćom publikom odraditi sedam dana kasnije protiv Voždovca.

Inače, prije Radničkog 1923, Puzigaća je samostalno vodio BSK, nakon čega je bio pomoćnik pokojnom Mladenu Žižoviću u Borcu i kratko u kragujevačkom klubu, prije Žižovićeve smrti.

