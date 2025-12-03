Završen najtužniji meč srpskog fudbala: "Da sam se ja pitao, ovu utakmicu ne bismo ni igrali"

Meč Mladosti i Radničkog prekinut je zbog smrti Mladena Žižovića, a Kragujevčani su pobijedili (2:0) kada je utakmica nastavljena.

Meč Superlige između Mladosti iz Lučana i kragujevačkog Radnikog završen je pobjedom gostujućeg tima (2:0), nakon što u nastavku meča nismo videli nijedan pogodak. Rezultat kojim je susret završen bio je na snazi i kada je utakmica prekinuta zbog smrti Mladena Žižovića, tek promovisanog trenera kragujevačkog tima.

Drugi dio meča u Lučanima obeležio je crveni karton Aleksandra Varjačića kao i nekoliko dobrih prilika za promjenu rezultata, ali one nisu realizovane. Bilo je izuzetno teško igrati mjesec dana nakon što je na istom mestu preminuo čovjek koji je Borcu iz Banjaluke u prethodnoj sezoni donio najveće evropske uspjehe u klupskoj istoriji, a koji je i sa Kragujevčanima želio da piše istoriju. O tome koliko je teško bilo govorila su obojica trenera...

"Ovo je pobjeda Mladena Žižovića. Da sam se ja pitao, ovu utakmicu ne bih ni igrao jer je on pobijedio. Još jednom moram da izjavim saučešće njegovoj porodici", rekao je Nenad Lalatović nakon utakmice. Bojan Puzigaća, nekadašnji Žižovićev pomoćnik, imao je sličnu izjavu. "Svi znamo šta je bilo na ovom stadionu. Ovu pobjedu želim da posvetim porodici Žižović. Mladen je ovo započeo, mi smo završili. Svi smo uz njegovu porodicu", rekao je nasljednik Maldena Žižovića na klupi Radničkog.

Ekipa Mladosti iz Lučana ima osvojena 23 boda na 17 odigranih mečeva, dok je Radnički iz Kragujevca odigrao meč manje i ima tri boda manje. Do kraja jesenjeg dijela prvenstva Kragujevčani moraju da nadoknade još i meč protiv Čukaričkog, a eventualnom pobjedom bi ušli u zonu plej-ofa. Pogledajte tabelu:



