logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Puzigaća i Đurić ipak napuštaju Kragujevac: Radnički dogovorio novog trenera!

Puzigaća i Đurić ipak napuštaju Kragujevac: Radnički dogovorio novog trenera!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Radnički iz Kragujevca od januara će imati novog šefa stručnog štaba.

Božidar Bandović novi trener Radničkog iz Kragujevca Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Bojan Puzigaća i Velibor Đurić dobili su povjerenje uprave kragujevačkog Radničkog da vode ekipu poslije smrti Mladena Žižovića, ali će ipak doći do nove promjene na klupi.

Uprava Radničkog dogovorila je da ekipu od januara preuzme crnogorski stručnjak Božidar Bandović, koji je tokom prošle i pretprošle sezone vodio novosadsku Vojvodinu, prenose mediji u Srbiji.

Nekadašnji fudbaler i trener Olimpijakosa sa Vojvodinom je stigao do finala Kupa Srbije, a prije toga je više od decenije radio u Aziji, gdje je najviše vremena proveo u tajlandskom Buriram junajtedu.

Sa ovim klubom dva puta je osvajao šampionsku titulu i osvojio jedna trofej Kupa Tajlanda, a u svojoj vitrini ima i Superkup Vijetnama, tri titule prvaka Grčke, dva trofeja grčkog kupa i jedan Superkup Grčke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Radnički 1923 Kragujevac Bojan Puzigaća Velibor Đurić Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC