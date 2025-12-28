Puzigaća i Đurić ipak napuštaju Kragujevac: Radnički dogovorio novog trenera!

Radnički iz Kragujevca od januara će imati novog šefa stručnog štaba.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Bojan Puzigaća i Velibor Đurić dobili su povjerenje uprave kragujevačkog Radničkog da vode ekipu poslije smrti Mladena Žižovića, ali će ipak doći do nove promjene na klupi.

Uprava Radničkog dogovorila je da ekipu od januara preuzme crnogorski stručnjak Božidar Bandović, koji je tokom prošle i pretprošle sezone vodio novosadsku Vojvodinu, prenose mediji u Srbiji.

Nekadašnji fudbaler i trener Olimpijakosa sa Vojvodinom je stigao do finala Kupa Srbije, a prije toga je više od decenije radio u Aziji, gdje je najviše vremena proveo u tajlandskom Buriram junajtedu.

Sa ovim klubom dva puta je osvajao šampionsku titulu i osvojio jedna trofej Kupa Tajlanda, a u svojoj vitrini ima i Superkup Vijetnama, tri titule prvaka Grčke, dva trofeja grčkog kupa i jedan Superkup Grčke.