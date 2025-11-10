Radnički donio odluku - Puzigaća i Đurić ostaju u klubu: "Vjerujemo i dalje u viziju Mladena Žižovića!"

Žižovićev prvi pomoćnik preuzima ulogu prvog trenera, dok će mu Đurić biti prvi saradnik.

Nasljednik Mladena Žižovića na mjestu trenera kragujevačkog Radničkog 1923 biće Bojan Puzigaća, saopšteno je iz kluba.

Žižović (44) je preminuo prošlog ponedjeljka od posljedica srčanog udara. Pozlilo mu je tokom utakmice u Lučanima sa Mladosti, hitna pomoć je brzo reagovala, ali je preminuo na putu do bolnice.

Za pomoćnike u stručnom štabu imao je Bojana Puzigaću i Velibora Đurića, kojima je uprava kluba ukazala povjerenje da nastave sa započetim poslom.

"Vjerovali smo u Mladena Žižovića i njegovu viziju Radničkog. Vjerujemo i dalje u tu viziju. Mladen nije fizički sa nama, ali njegova ideja Radničkog nastavlja da živi kroz njegove dugogodišnje asistente Bojana Puzigaću i Velibora Đurića. Ako neko zna i osjeća kakav Radnički je želio i zamišljao Mladen Žižović, onda su to njih dvojica.

Zato je uprava Radničkog odlučila da Bojan Puzigaća naslijedi Mladena Žižovića na mjestu šefa stručnog štaba, a Velibor Đurić ostane njegov prvi saradnik i da zajedno nastave posao koji su započeli sa Žižovićem.

Opredijelili smo se da njih dvojica vode sa klupe prvi tim u nastavku sezone. Tragedija koja nas je zadesila mora da nas ujedini i donese ono što je Mladen Žižović želio da napravi u Kragujevcu", saopšteno je iz kluba sa stadiona "Čika Dača".

Podsjetimo, Kragujevčani će u subotu, 15. novembra, sa početkom u 14.00 časova odmjeriti snage sa Borcem, u prijateljskoj utakmici u znak sjećanja na Mladena Žižovića.

Sav prihod od ulaznica sa meča na Gradskom stadionu u Banjaluci, koje će se prodavati po cijeni od 5 KM, biće proslijeđen porodici Mladena Žižovića.

