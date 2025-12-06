logo
Izlupali autobus Zvezde, FSS odredio kaznu: Evo šta čeka Borac zbog ponašanja navijača

Izlupali autobus Zvezde, FSS odredio kaznu: Evo šta čeka Borac zbog ponašanja navijača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Borac iz Čačka kažnjen zbog loše organizacije utakmice protiv Grafičara.

FSS kaznio Borac iz Čačka Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije donio je odluku o kazni za Spartak iz Subotice, koji će morati da isplati čak 1.000.000 dinara zbog saopštenja u kojem je kritikovao suđenje, ali to nije jedina odluka koja je privukla pažnju. Disciplinska komisija FSS kaznila je i Borac iz Čačka!

Tim iz Prve lige Srbije igraće tri meča bez prisustva publike zbog loše organizovanog meča protiv Grafičara. Tada su navijači domaćeg tima "postrojavali" igrače, tražili od njih da skinu dresove i na kraju upali u svlačionicu kako bi igračima svog tima očitali lekciju nakon još jedne blijede partije. U toku gužve napravljena su sitnija oštećenja na autobusu Crvene zvezde, kojim je ekipa Grafičara stigla u Čačak.

Borac u nedjelju (7. decembar) igra protiv Mačve na svom terenu i zatim gostovanjem Kabelu stavlja tačku na jesenju polusezonu u Prvoj ligi Srbije. Kazna će se za tim iz Čačka prenijeti i na prolećni dio, kada bi Borac trebalo da ugosti Jedinstvo sa Uba i Voždovac - timove iz vrha tabele i sa velikim ambicijama u nastavku sezone.

Sa druge strane, fudbaleri Borca iz Čačka će pred praznim tribinama pokušavati da osvoje bodove koji su im prijeko potrebni u borbi za opstanak. Nakon 20 odigranih mečeva u tekućoj sezoni Borac iz Čačka dijeli posljednje mjesto na tabeli sa ekipom Ušća, debitantom u ovom rangu takmičenja. Čačani imaju tek tri pobjede u dosadašnjem dijelu sezone i po tome su najslabiji tim u drugom rangu srpskog fudbala. 

Tagovi

FK Borac Čačak Fudbalski savez Srbije Prva liga Srbije

