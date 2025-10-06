Fudbaleri i radnici Borca stupili u štrajk: Čuveni klub se brzo oglasio saopštenjem

Borac 1926 iz Čačka stupio je u štrajk zbog problema koji duže vremena muče klub.

Izvor: Screenshot/Instagram/@borac_cacak_

Fudbaleri Borca 1926 iz Čačka, kao i radnici kluba stupili su u štrajk. Tim koji igra u Prvoj ligi Srbije na društvenim mrežama iznio je razloge za obustavu rada, naglašavajući da njihov motiv nije sukob već borba za dostojanstvo i elementarne uslove rada.

"Zbog dugotrajnog neizmirivanja obaveza prema igračima i zaposlenim, fudbaleri i radnici FK Borac Čačak danas su primorani da započnu štrajk", navodi se u saopštenju.

"Uprkos činjenici da je FK Borac simbol i ponos grada Čačka, u tekućoj sezoni klub nije dobio nikakvu finansijsku podršku do strane gradske uprave. Pored toga, ukinuta je i osnovna pomoć u vidu prevoza, ishrane i smještaja za igrače, što je dodatno otežalo ionako tešku materijalnu situaciju u klubu."

"Naš cilj nije sukob, već borba za dostojanstvo i elementarne uslove za rad. Sve što tražimo jeste poštovanje prema ljudima koji svakodnevno daju sebe za ovaj klub i njegove boje. Borac je kroz istoriju uvijek bio simbol borbe", dodali su iz kluba na svojoj instagram stranici.

Borac poslije 12 utakmica u Prvoj ligi Srbije ima svega devet bodova i nalazi se na posljednjem mjestu tabele. Ipak, u posljednjih šest kola ovaj tim pokazao je inat i mnogo bolju igru, pa je upisao svega jednu izgubljenu utakmicu, jednu pobjedu i četiri remija, poslije niza od pet poraza.

