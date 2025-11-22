Prijetili svojim igračima, pa izlupali autobus Zvezde: Veliki skandal poslije meča u Prvoj ligi Srbiji

Nakon što su od igrača tražili da skinu dresove, pa im u svlačionici prijetili, navijači Borca iz Čačka izlupali autobus Crvene zvezde kojim je Grafičar došao na gostovanje.

Izvor: MN PRESS

Fubaleri Borca iz Čačka odigrali su veoma važan meč u 19. kolu Prve lige Srbije, a nakon što je utakmica završena bez pobjednika (0:0) navijači domaćeg tima bili su revoltirani. Čačanski tim trenutno je u veoma teškoj situaciji jer ima samo 15 osvojenih bodova i zauzima posljednje mjesto na tabeli, ali ni to nije opravdanje za ponašanje njihovih navijača.

Kako prenosi "Kurir", navijači Borca imali su niz uvreda na račun fudbalera svog omiljenog tima, a od njih su tražili da skinu dresove. To je uobičajena "praksa" kada navijači "postroje" fudbalere jer tim gestom žele da im poruče kako nisu dostojni da igraju za njihov omiljeni tim. Ovog puta su navijači Borca otišli korak dalje - upali su i u svlačionicu u kojoj su nakon meča bili igrači.

Skandal se nije završio tu, pošto je nakon haosa i prijetnji - a pominjani su i pištolj i bombe - oštećen autobus Crvene zvezde. Prevozno sredstvo kojim su gosti iz Beograda doputovali u Čačak pripada aktuelnom šampionu Srbije, a Grafičar ga koristi jer je filijala crveno-bijelih i jer u timu sa Senjaka prva seniorska iskustva stiču najtalentovaniji igrači Zvezde.

Ostaje da se vidi kako će se ova situacija u Borcu riješiti, ali je već sada jasno da će drugi dio sezone biti izuzetno težak za Čačane. Na kraju sezone će čak deset timova igrati plej-aut jer veliki broj ekipa mora da ispadne iz Prve lige Srbije kako bi se sprovela reorganizacija u dva najviša ranga, a teško je očekivati da se Borac izvuče u takvim okolnostima.