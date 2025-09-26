Gol godine na drugoligaškom terenu u Srbiji: Ukrajinac od 190 cm "škorpionom" pocijepao mrežu

Evgenij Pavlov je u finišu meča protiv Ušća na stadionu Bežanije postigao najljepši gol u karijeri.

Izvor: Youtube/printscreen/Mozzart Bet Prva liga Srbije

Kakvu smo golčinu vidjeli u Prvoj ligi Srbije, a strijelac pogotka je Ukrajinac Evgenij Pavlov. Nekadašnji juniorski reprezentatzivac Ukrajine godinama je u Srbiji, ali ovakav potez još nije imao.

Povelo je Ušće golom Miloša Bakića u 7. minutu, a onda je u 85. pred sam kraj meča Evgenij Pavlov "škorpionom" izjednačio. Dobio je loptu sa strane, a pošto mu je ona otišla iza leđa korpulentni napadač se snašao.

Petom je uspio da je zahvati i da je bez gledanja pošalje u mrežu. Poslije asistencije Nikole Eskića savladao je golmana Bojana Vukmirovića. Pogledajte taj gol na 1:55 ovog klipa:

Dubočica - Ušće Izvor: YouTube/Mozzart Prva Liga Srbije

Ko je Evgenij Pavlov?

Izvor: MN PRESS

Korpulentni napadač rođen u Sevastopolju počeo je karijeru u Volinu iz Lutska i tu je proveo šest godina. Dao je 20 golova na 110 mečeva, a onda je u decembru 2013. godine došao na probu u Partizan. Odigrao je nekoliko mečeva za Teleoptik i dao je dva gola, ali se vratio u Sevastopolj. Nakon što je Sevastopolj anektiran, on je uzeo rusko državljanstvo, a već 2015. vratio se u Srbiju i zaigrao za Mladost iz Lučana.

Nakon toga je bio tri sezone u Vašašu u Mađarskoj, pa godinu dana u Doksi, prije nego što se opet vratio u Srbiju i zaigrao za Radnik iz Surdulice. Igrao je kratko za Šahtjor iz Kargandija, a ond 2021. je u Srbiji. Igrao je za Radnički iz Niša, OFK Vršac, Železnićar iz Pančeva i ponovo Radnik prije dolaska u Dubočicu.