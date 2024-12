Branko Radujko otkrio sve o reformi srpskog fudbala: Hoćemo da budemo na evropskom nivou!

Genrealni sekretar FSS Branko Radujko o budućnosti srpskog fudbala.

Izvor: MN PRESS

Generalni sekretar Fubalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko obratio se danas prisutnima na dodjeli "Zlatne lopte FSS" i istakao je da i u budućnosti želi da srpski fudbal bude moćan, da srpski fudbaleri opet igraju vodeće uloge u najveći klubovima i da srpski klubovi igraju UEFA takmičenja, a da srpska reprezentacija bude moćna.

"Moramo redovno da učestvujemo na SP i EP i da se tamo 'pobijemo' za visoka mjesta i bisoke plasmane. Ne postoji razlog zbog kojeg to može neko iz našeg regiona, a mi u Srbiji ne možemo. Ovo zavisi od nas, našeg rada, spremnosti... Za to nam je neophodna infrastrukura. Za dobar fudbal su potrebni dobri tereni, a mi prednjačimo u regionu u infastrukturi. Želimo da do kraja 2026. završimo investicioni ciklus od 60 novih terena", rekao je Radujko i dodao:

"Drugi stub je obrazovanje, stvaranje modernih i stručnih trenera i uložićemo mnogo više u obrazovanje trenera, sudija i administrativnih radnika u fudbalu."

Što se tiče novog sistema takmičenja, potvrdio je novi format koji uskoro startuje: "Hvala svim klubovima koji žele da pomognu da dođemo do produktivnog i dinamičnog takmičenja u Superligi i Prvoj ligi Srbije. Namjeravamo da novi format krene od 2026/2027 i vjerujemo da će donijeti mnogo više konkurentnosti našim klubovima na evropskom nivou i da će pružiti našim igračima mogućnost da se razvijaju, a ne da stagniraju poslije 19. godine."

Takođe, Radujko je istakao i da takmičenje mora da bude od integriteta i da u njega vjeruju publika, sponzori i investitori, dodavši da je od velikog značaja bio slučaj "Novi Sad" koji je poruka da nema mjesta namještanjima i neregularnostima.