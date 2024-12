"Borac je jak i čvrst tim!" Trener Omonije pred meč u Banjaluci: Želja, koncentracija i disciplina - to je ključ!

Omonija u četvrtak od 21.00 čas igra protiv Borca u posljednjem kolu Konferencijske lige.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Delegacija Omonije doputovala je u popodnevnim časovima u Banjaluku, gdje će u četvrtak uveče od 21.00 čas fudbaleri kluba iz Nikozije odmjeriti snage sa Borcem u šestom, odlučujućem kolu Konferencijske lige.

Kiprani su u ovom trenutku, kad je riječ o tabeli, samo jednu poziciju slabije plasirani od Banjalučana, uz bod manje u odnosu na crveno-plave.

"Igraćemo protiv jakog tima, to su veoma kvalitetni igrači koji znaju da igraju fudbal. To su igrači sa prostora bivše Jugoslavije, imaju kvalitet. Tu su Despotović, Savić, Grahovac... koji znaju da organizuju igru, tu su i dva defanzivca iz Holandije Bart Majers i Jurih Karolina. Radi se o veoma dobrim odbrambenim igračima, Borac igra čvrsto predvođen njima dvojicom. Imaju svoj sopstveni stil. Radi se o veoma dobro organizovanom timu i vidjećemo sutra kako će sve to da izgleda", rekao je na konferenciji za novinare trener Omonije Janis Anastasiju, dodavši:

"Svaki tim je drugačiji, svaka utakmica donosi nešto novo. Svaki rival traži drugačiji pristup, ali od svojih igrača, onih koji budu u prvoj postavi ali i onih koji uđu u igru, očekujem da igraju kolektivno, da održimo koncentraciju i disciplinu i da budemo tim cijelim tokom utakmice. Siguran sam da će to donijeti željeni rezultat. Kad je riječ o evropskim utakmicama, teško je znati i odrediti tok utakmice. Nije to tako jednostavno. Treba da imamo želju i dobru prezentaciju na terenu, da imamo što više loptu u nogama i mislim da će to odlučiti ovaj meč. Znamo sve naše greške, radimo na njima, pokušavamo da ih otklonimo. Nadam se da je prethodna utakmica iza mojih igrača", rekao je Anastasiju, koji je poslao jasnu poruku navijačima Omonije koji će sutra uveče biti na tribinama Gradskog stadiona.

"Izaći ćemo maksimalno od prvog do posljednjeg sekunda. Daćemo sve od sebe da svoje navijače učinimo srećnim i da zajedno sa njima proslavimo plasman u drugi krug."

Kako kaže, ekipa pred meč ne osjeća pritisak.

"Mislim da na to ne treba da gledamo. Treba da se koncentrišemo na to šta i koliko možemo da ostvarimo na terenu. Nadamo se da ćemo poslije božićnih praznika i dalje biti u Evropi. Suština u karijeri svakog igrača je da igra evropske utakmice i da daje sve od sebe."

Novinarima se, u ime igrača, obratio Veljko Simić, nekadašnji prvotimac Vojvodine i Crvene zvezde.

"Čeka nas veoma važna utakmica. Svi znamo šta treba da radimo, došli smo da pobijedimo i obezbijedimo mjesto u narednoj rundi Konferencijske lige. Međutim, svjesni smo da igramo protiv ozbiljnog tima i da nam neće biti nimalo lako. Više kalkulacija je u igri, ali ne smijemo da se bavimo time. Generalno, onaj ko to radi – izgubi utakmicu. Ja se nadam da ćemo poslije sutrašnje utakmice i mi i Borac nastaviti takmičenje u Konferencijskoj ligi. Borcu je bod sigurno dovoljan, nama u nekim kalkulacijama isto tako, ali pobjeda bi nas definitivno odvela u narednu fazu", istakao je krilni napadač rođen 1995. godine.

Omonija u posljednjem periodu bilježi promjenljive rezultate. U Konferencijskoj ligi su rezultatom 3:1 savladali Rapid, a onda u prvenstvu izgubili rezultatom 1:0 od Etnikosa.

"Sigurno da nismo oduševljeni zbog tog posljednjeg neuspjeha u prvenstvu, ali šta da se radi. Moramo da dignemo glavu i odigramo ovu utakmicu najbolje što možemo", kaže Simić, koji je upoznat sa igračima koji trenutno nose crveno-plavi dres.

"Ima tu dosta momaka koje poznajem, Despotovića, Manojlovića, Karaklajića, da ne nabrajam dalje. Znam da je Borac ozbiljna ekipa i da nas čeka težak posao."

Sezonu je na kormilu Omonije počeo litvanski strateg Valdas Dambrauskas, koji je vodeći Hajduk tokom karijere osvojio Kup Hrvatske.

Nakon loših rezultata uprava Omonije ga je smijenila, a na njegovo mjesto postavila Janisa Anastasijua, koji se vratio na kormilo nakon što je u međuvremenu preuzeo funkciju sportskog direktora.

"Gospodina Anastasijua znam od ranije, trenirao nas je prošle godine, pa je onda postao sportski direktor u međuvremenu, tako da nema mnogo promjena za nas. Dobro se poznajemo i otprilike smo nastavili gdje smo stali. Različiti su stilovi igre, različite ideje, ali možemo da se adaptiramo i za sad na početku to je dobro izgledalo, ne računajući ovu posljednju utakmicu", zaključio je Simić.

Nakon pres-konferencije, tim iz Nikozije odradio je trening na glavnom terenu Gradskog stadiona.

