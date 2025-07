"Novače, zašto si pomogao Sineru?": Rekao im u lice da neće da glumi kao Rožer

Novak Đoković bio je upitan zbog čega daje savjete mlađim kolegama kad su oni njegovi rivali, pa je Srbin objasnio odakle tolika nesebičnost u njegovom ponašanju.

Velika većina ljubitelja tenisa usaglasiće se da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena - zbog brojnih dostignuća, rekordnih 24 grend slem titula, po broju nedjelja provedenih na prvom mjestu, ali nije to jedino što krasi Srbina. Nedavno se pojavila i priča o tome kako je Đoković pomogao aktuelnom "broju jedan" da stigne do vrha, zahvaljujući nesebičnim savjetima olimpijskog šampiona iz Pariza Janik Siner sada dominira teniskom scenom. Baš to je ono što Novaka razlikuje od uspješnih rivala koji su sebični i ne dijele svoje znanje.

Poznata je priča da je i Hamad Međedović zahvaljujući Novaku postao uspješan teniser i važan član srpske reprezentacije. Međutim, Srbi nisu jedini kojima Novak pomaže, a o tome je govorio i Daren Kejhil, Sinerov trener, koji je otkrio da je Italijan napredovao zahvaljujući Đokoviću. Zbog toga je Novak u studiju Vimbldona dobio pitanje svojoj velikodušnosti - zbog čega pomaže mladim igračima kad su oni njegovi protivnici?

"Ne mogu da govorim u ime drugih, ali jednostavno osjećam da je to nešto što želim da uradim. Dakle, mogao bih to da uradim i budem ono što jesam - vjeran sebi. Teško mi je da ako me neko pita za pomoć da se pretvaram da nešto ne znam ili da ne želim da pomognem", započeo je Novak.

Zašto Novak pomaže protivnicima?

Đoković je istakao da ne želi da krije svoje znanje o tenisu, jer se dobro sjeća savjeta koje je dobijao u mladim igračkim danima i kako sam kaže oni su bili "zlata vrijedni". Upravo to bio je razlog da Novak nesebično pomogne bilo kom igraču koji mu je zatražio pomoć. "I dalje aktivno igram protiv većine ovih momaka, ali mi ne smeta. Ne smeta mi to jer osjećam da je to nešto što mi je bilo veoma korisno kad sam bio mlad igrač i kad sam imao pomoć drugih igrača. Recimo Ivana Ljubičića, koji je bio trener Rodžera (Federera) i bio je treći na svijetu. Dijelio sam trenera sa njim."

Posebno je Novak istakao rad sa Ivanom Ljubičićem, najboljim hrvatskim teniserom. Pomoć koju je tada dobijao nikad neće zaboraviti. "Bio je veoma fin. Zahvaljujući njegovim savjetima, naučio sam šta treba da naučim o žicama, da li da koristim crne ili sintetičke, koju zategnutost, zašto veća zategnutost ovih dana, zašto manja zategnutost drugih dana... Dakle, sve ove specifičnosti i detalji su mi bili zlatni. To je definitivno jedan od razloga kako sam to naučio, naravno ne od svih igrača, već od vrlo malo njih, ali za mene je to bilo izuzetno važno. Da, želim da podijelim savjete", bio je jasan Novak.

Šta je Kejhil rekao o Novaku?

Novak je na Vimbldonu 2022. pobijedio Janika Sinera, ali u pet setova. To je bio dovoljan razlog da se primijeti talenat mladog Italijana, a njegov trener Deren Kejhel otkrio je da je poslije meča tražio savjet od Novaka. "Novak je bio jedan od momaka kojima sam samo prišao i pitao ih za savjet poslije tog poraza u pet setova na Vimbdonu. Mnogi među najboljim teniserima bi rekli: 'Da, on je sjajan teniser, biće dobar. Sve radi dobro, samo nastavite da radite vrijedno' i tako te mlake stvari, ali ne i Novak", počeo je Deren Kejhil.

"Novak je na neki način razložio njegovu igru. 'Hej, slušaj, mora mnogo više da ima varijacija u igri i da popravi taj servis, potrebno mu je da dolazi malo više na mrežu.' Zaista nam je pomogao. Nije da do tada nismo napredovali, ali kada je Janik čuo te stvari od Novaka dobio je pravu sliku gdje mora da se popravi. Tako da nam je Novak jako pomogao da u ove tri godine popravimo njegovu igru", rekao je Kejhil.

Zašto Novak nije kao Federer ili Nadal?

Novak Đoković je teniser koji vrlo često sparinguje sa velikim rivalima koji su ujedno i mlađi od njega, pa im tom prilikom dijeli i savjete. Tu su i Karlos Alkaraz, Janik Siner, naravno i srpski teniseri, ali i oni koji tek pokušavaju da se probiju na scenu, kao njegov budući rival na Vimbldonu Flavio Koboli. Svima njima mnogo su pomogli savjeti Novaka Đokovića, dok se niko od njih ne može pohvaliti da je dobio savjet od recimo Rodžera Federera.

Ova teorija potvrđena je i u tekstu portala "Atletik". "Federer je više želio da se druži sa kraljevskim porodicama, predsjednicima država, titanima mode, finansijskim ekspertima, medijima nego sa kolegama igračima. Nadal je bio druželjubiv i tu za sunarodnike iz Španije, a mnogo manje sa ostalima. Kasper Rud, koji obožava Rafu, igrao je golf sa njim i Nadal skoro da nije progovorio ni riječ sa njim tokom tih 18 rupa, jer je tražio način kako da ga pobijedi i u tome. Serena Vilijams nije prihvatala ulogu mentora tokom karijere, osim što je pomogla Karolini Voznijacki kada je Rori Mekelroj (golfer) raskinuo vjeridbu u momentu kad su već poslali pozivnice za vjenčanje", stoji u tekstu.

"Đoković pomaže velikim nadama tenisa, posebno onima iz Srbije i centralne Evrope, onima iz manjih zemalja. Ali, njemu nije bitno iz koje zemlje je neko, čak ni ako njegova pomoć može da mu se obije o glavu. Menšik je trenirao sa njim kad je bio junior, pa ga je pobijedio u finalu turnira u Majamiju. Holgeru Runeu je pomogao dok je bio tinejdžer, pa ga je Danac dobio u finalu Mastersa u Parizu i to mu je jedina titula sa turnira iz serije 1000. Holgeru je rekao da ne rizikuje previše sa udarcima i poslušao ga je", piše u tekstu.