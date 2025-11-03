logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Horor scena u Prvoj ligi Srbije: Hitna pomoć morala da odveze sa terena nekadašnjeg golmana Zvezde i Intera

Horor scena u Prvoj ligi Srbije: Hitna pomoć morala da odveze sa terena nekadašnjeg golmana Zvezde i Intera

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vladan Đekić je morao uz pomoć vozila hitne pomoći da bude izveden sa terena posle udarca koji je dobio u meču Dubočice i Borca.

Vladana Đekića hitna odvezla sa terena Izvor: YT/Mozzart Bet Prva liga Srbije

Fudbaleri Dubočice savladal su Borac iz Čačka 3:2 u 16. kolu Prve lige Srbije, a na ovom meču vidjeli smo pravu dramu u 55. minutu kod prvog gola Borca.

Golman domaćina Vladan Đekić je tada dobio udarac u glavu i ostao je da leži nepomočno na terenu. Obje ljekarske ekipe su ušle na teren, a na kraju su morala da uđu i kola hitne pomoći koja su ga izvela iz igre. Pogledajte tu situaciju na snimku poslije sat vremena i 23 minuta snimka: 

Dubočica - Borac
Izvor: Youtube/Mozzart bet Prva liga Srbije

Leskovčani su na kraju dobili meč koji su započeli protestom. Pošto nisu dobili nijednu platu od početka sezone sjeli su na zemlju i tako iskazali svoj prkos. Uprkos tome oni su 11. na tabeli sa 19 bodova, od sedmoplasiranog Vršca ih dijeli jedan bod.

Ko je Vladan Đekić?

Golman Dubočice Vladan Đekić ima 26 godina, a ponikao je u omladinskoj školi Crvene zvezde. Kao omladinac bio je veliki potencijal pa je otišao u redove Intera, a u Italiji je igrao za Pisu, Kasertanu i Viterbese. Vratio se u Srbiju 2023. u Voždovac, a igrao je i za Rad iz Zrenjanina, Naftagas iz Elemira, Radnički Srem.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

fudbal Prva liga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC