Horor scena u Prvoj ligi Srbije: Hitna pomoć morala da odveze sa terena nekadašnjeg golmana Zvezde i Intera

Vladan Đekić je morao uz pomoć vozila hitne pomoći da bude izveden sa terena posle udarca koji je dobio u meču Dubočice i Borca.

Izvor: YT/Mozzart Bet Prva liga Srbije

Fudbaleri Dubočice savladal su Borac iz Čačka 3:2 u 16. kolu Prve lige Srbije, a na ovom meču vidjeli smo pravu dramu u 55. minutu kod prvog gola Borca.

Golman domaćina Vladan Đekić je tada dobio udarac u glavu i ostao je da leži nepomočno na terenu. Obje ljekarske ekipe su ušle na teren, a na kraju su morala da uđu i kola hitne pomoći koja su ga izvela iz igre. Pogledajte tu situaciju na snimku poslije sat vremena i 23 minuta snimka:

Dubočica - Borac Izvor: Youtube/Mozzart bet Prva liga Srbije

Leskovčani su na kraju dobili meč koji su započeli protestom. Pošto nisu dobili nijednu platu od početka sezone sjeli su na zemlju i tako iskazali svoj prkos. Uprkos tome oni su 11. na tabeli sa 19 bodova, od sedmoplasiranog Vršca ih dijeli jedan bod.

Ko je Vladan Đekić?

Golman Dubočice Vladan Đekić ima 26 godina, a ponikao je u omladinskoj školi Crvene zvezde. Kao omladinac bio je veliki potencijal pa je otišao u redove Intera, a u Italiji je igrao za Pisu, Kasertanu i Viterbese. Vratio se u Srbiju 2023. u Voždovac, a igrao je i za Rad iz Zrenjanina, Naftagas iz Elemira, Radnički Srem.