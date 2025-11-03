logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka Modrić u dvije riječi pokazao koliko je veliki: Prvi se javio Strahinji Pavloviću poslije gola u derbiju 1

Luka Modrić u dvije riječi pokazao koliko je veliki: Prvi se javio Strahinji Pavloviću poslije gola u derbiju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

Luka Modrić se prvi javio da čestita Strahinji Pavloviću na pogotku protiv Rome.

Luka Modrić Strahinja Pavlović čestitka Izvor: Instagram/pavlovicstrahinja

Sjajno se pokazao na derbi meču Milana i Rome Strahinja Pavlović, a upravo je njegov gol u 39. minutu donio pobjedu "rosonerima". Proslavio ga je na specifičan način srpski defanzivac, a prvi koji se javio da mu čestita je bio Luka Modrić. 

Nekadašnji osvajač Zlatne lopte stigao je u Milan ove sezone i sa 40 godina je jedan od najboljih u timu, a kada je Pavlović postavio sliku i video svoje proslave na instagramu Modrić je odmah napisao: "Bravo brate". Pogledajte:

Milan je došao do pobjede tako što je Strahinja Pavlović uspio da pretrči cijeli teren i na kraju postigne pobjednički gol. Mogla je Roma da izjednači da je Paulo Dibala postigao gol sa penala u finišu, ali je to odbranio Majk Manjan.

Pavlović je gol proslavio tako što je stavio loptu ispod dresa a uz to je stavio i palac u usta, što je jasna poruka da supruga i on očekuju dijete. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Roma Serija A Strahinja Pavlović Luka Modrić

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gibon

Vidi se da je brat naš na pola... Kola Srbska krv dijelom kroz vene...a i veliki je to sportsmen, za razliku od ujke Štimca...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC