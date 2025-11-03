Luka Modrić u dvije riječi pokazao koliko je veliki: Prvi se javio Strahinji Pavloviću poslije gola u derbiju

Luka Modrić se prvi javio da čestita Strahinji Pavloviću na pogotku protiv Rome.

Izvor: Instagram/pavlovicstrahinja

Sjajno se pokazao na derbi meču Milana i Rome Strahinja Pavlović, a upravo je njegov gol u 39. minutu donio pobjedu "rosonerima". Proslavio ga je na specifičan način srpski defanzivac, a prvi koji se javio da mu čestita je bio Luka Modrić.

Nekadašnji osvajač Zlatne lopte stigao je u Milan ove sezone i sa 40 godina je jedan od najboljih u timu, a kada je Pavlović postavio sliku i video svoje proslave na instagramu Modrić je odmah napisao: "Bravo brate". Pogledajte:

Milan je došao do pobjede tako što je Strahinja Pavlović uspio da pretrči cijeli teren i na kraju postigne pobjednički gol. Mogla je Roma da izjednači da je Paulo Dibala postigao gol sa penala u finišu, ali je to odbranio Majk Manjan.

Pavlović je gol proslavio tako što je stavio loptu ispod dresa a uz to je stavio i palac u usta, što je jasna poruka da supruga i on očekuju dijete.