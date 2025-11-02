Strahinja digao Milan iz pepela: Dibala promašio penal, Pavlović junak "rosonera"

Odličan derbi na "San Siru" odlučen golom srpskog defanzivca.

Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Imala je Roma priliku da se trijumfom protiv Milana na "San Siru" osamostali na čelu tabele Serije A, krenula je furiozno, promašivala, a onda je stigla kazna.

Nevjerovatno je šta gosti iz Rima nisu uspjeli da pretvore u pogodak u prvih 15-ak minuta meča, koji je protekao u potpunoj dominaciji "vučice". Uspjeli su "rosoneri" da odbiju sve napade rivala, koji su potrajali do isteka pola sata, a onda je u 39. minutu viđena fenomenalna kontra, koju je golom krunisao Strahinja Pavlović.

Našao se srpski defanzivac pred golom Rome, ispratio ubacivanje Rafaela Leaa i matirao Mileta Svilara.

Od tog trenutka potpuno je tim Đan Pjera Gasperinija nestao sa terena. Situacija na terenu se promijenila, naročito početkom nastavka, kada je Svilar fenomenalnim intervencijama čuvao svoj tim od većeg zaostatka.

A onda je u 82. minutu Roma dobila priliku da se vrati. Lorenco Pelegrini fauliran je na rubu šesnaesterca, a nakon slobodnog udarca Jusuf Fofana igrao je rukom i dosuđen je kazneni udarac za goste. Ipak, Majk Menjon pročitao je gdje će Paulo Dibala šutirati i sačuvao je svoju mrežu.

Roma sada ne samo da je izgubila lidersku poziciju, koju je do ovog kola dijelila sa Napolijem, već je nakon trećeg poraza u sezoni pala na četvrto mjesto. Sa Rimljanima su se sada bodovno izjednačili milanski rivali Inter i Milan. Svi imaju po 21 bod.



