Pioliju odbojani ne dani, nego sati! Poraz na Artemio Frankiju, "viola" može u potragu za trenerom!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Edio Džeko i njegovi saigrači po svemu sudeći dobiće novog trenera.

Stefano Pioli Izvor: Shutterstock

Ako se Stefanu Pioliju drmala stolica pred nedjeljni duel sa Lećeom, šta tek reći nakon ovog meča?!

Fiorentina je u nedjelju popodne nastavila crnu seriju novim porazom, ovog puta na svom stadionu Artemio Franki. Leće je slavio 1:0 i praktično smijenio Piolija, koji otkaz može da "izbjegne" samo ako sam podnese ostavku.

Pod njegovim vođstvom Fiorentina je ove sezone zaredala 10 utakmica bez pobjede i sa svega četiri osvojena boda sada je pretposljednja na tabeli, ispred Đenove, koja ima bod i utakmicu manje.

Fiorentina je nakon serije kloših rezultata otpustila sportskog direktora Danijelea Pradea, Pioli je preživio do utakmice s Lećeom, ali nakon novog poraza sada se odbrojavaju sati do objave o raskidu saradnje.

Inače, pogodak za pobjedu gostiju postigao je albanski veznjak Medon Beriša, a Leće je tako prekinuo niz od dva vezana poraza.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Fiorentina Serija A Stefano Pioli

