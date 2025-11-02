logo
Inter u 94. minutu stigao do pobjede na "Bentegodiju": Autogol presudio Veroni (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Milanski Inter sretno je stigao do trijumfa na gostovanju u Veroni u 10. kolu italijanske Serije A.

Verona Inter Serija A Izvor: Paola Garbuio / Zuma Press / Profimedia

Inter je u nedjeljnom matine terminu bio blizu prvog remija ove sezone i to na gostovanju u Veroni! Ali, stigao je do sva tri boda autogolom Danca Martina Fresea u četvrtom minutu sudijske nadoknade!

VERONA - INTER 1:2 (1:1)

Milanski tim je do prednosti na stadionu "Markantonio Bentegodi" stigao već u 16. minutu. Poslije centaršuta iz kornera Hakana Čalhanoglua na 16 metara uslijedio je volej udarac pod prečku Pjotra Zjelinskog - 0:1.

Verona je uzvratila u 39. minutu i stigla do izjednačenja. Gift Orban je uposlio Brazilca Žovanija, koji je iskosa sa desne strane snažno tukao i savladao golmana "neroazura" Jana Zomera - 1:1.

Domaćin je prije samog odlaska na odmor u poluvremenu mogao i do potpunog preokreta.

Isti akteri kao i kod izjednačujućeg pogotka - samo ovog puta Žovani je asistirao Nigerijcu Orbanu, koji je uhvatio Zomera na krivoj nozi, ali je Inter spasila stativa.

U 66. minutu dogodila se sporna situacija, Jan Bisek je kao posljednji čovjek odbrane napravio prekršaj nad Žovanijem a sudija mu je pokazao samo žuti karton. Interesantno, njegova odluka potvrđena je i u VAR sobi, pa je njemački defanzivac iz Intera odlično prošao. 

Do sudijske nadoknade nije bilo pogodaka, ali ni stopostotnih šansi, pa se činilo kako će bodovi biti podijeljeni.

Međutim, tada je nespretno reagovao Danac Martin Frese na centaršut i glavom pogodio vlastitu mrežu - 1:2.

Ovo je na posljednjih 10 međusobnih mečeva bila deveta pobjeda Intera, jedini remi Verone izboren je prošle godine kada je rezultat bio 2:2, a oba pogotka postigao je sadašnji napadač Crvene zvezde Marko Arnautović.

Interesantno, Verona je posljednji put zabilježila pobjedu protiv Intera prije čak 33 godine kada je minimalan trijumf donio Masimo Begeto.

Ekipa Kristijana Kivua sada za vodećim Napolijem i aktuelnim šampionom Italije zaostaje samo bod. 



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

Helas Verona Inter Serija A

