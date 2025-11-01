Sjajni Vanja zabrinuo, pa sačuvao Napoli: "Žilavi" Komo ipak odnio bod iz Napulja

Tim Seska Fabregasa nastavlja sa sjajnim izdanjima u Seriji A.

Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Atalanta je ranije danas upisala prvi poraz u sezoni (Udineze slavio 1:0), dok je Napoli prvi put podijelio bodove.

Napolitanci su na stadionu "Dijego Maradona" odigrali 0:0 sa Komom, a mogli su ostati i bez tog jednog boda. Naime, Vanja Milinković-Savić drugo kolo zaredom odbranio je penal i tako osigurao svom timu da osvoji bod. Istina, Srbin je i skrivio najstrožu kaznu, tako da se iskupio za grešku i sačuvao mrežu.

Treći meč u nizu protiv Napolija dosuđen je penal, a za razliku od duela sa Interom (poraz 1:3), kada ga je savladao Hakan Čalhanoglu, Milinković-Savić ponovo je pročitao gdje će protivnički igrač šutirati sa "kreča". Isto to učinio je u prošlom kolu, kada je odbranio šut Frančeska Kamarde u pobjedi protiv Lećea 1:0.

Danas je nadmudrio iskusnog Alvara Moratu, koji nije imao sreće da dovede ove sezone veoma nezgodni Komo do vođstva. Tim Seska Fabregasa još jednom je pokazao da se radi o veoma kvalitetnom sastavu, koji će mnogima u Seriji A pomrsiti račune.

"Čitaju" penale

Inače, Napoli je još jednom potvrdio da protivničkim igračima nije nimalo lako da realizuju najstrožu kaznu. U posljednje četiri sezone, čak sedam od 14 penala čuvari mreže Napolitanaca su odbranili. U tzv. Ligama petice to je pošlo za rukom još samo Las Plmasu i Bohumu.

Napoli ostaje na prvom mjestu, sada sa bodom prednosti u odnosu na Romu, koja svoj meč, i to derbi, igra sutra sa Milanom. Komo je takođe prvi vrhu tabele, na petom mjestu, sa samo jednim porazom u 10 odigranih kola.



