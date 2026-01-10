Radnik počeo pripreme: Na prozivci 25 igrača, u planu da odigraju šest utakmica

FK Radnik Bijeljina danas je započeo sa pripremama.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Ekipa FK Radnik je danas odradila prvi trening u 2026. godini, i time zvanično započela zimske pripreme za sezonu 2025/26.

Šefu stručnog štaba Dušku Vraneševiću se za prvi trening odazvalo 25 igrača, dok su 4 igrača bila opravdano odsutna.

Na prozivci su bili prisutni: Trako, Marković, Papić, Nedić, Markovina, Ćosić, Đurić, Dimitrić, L. Vuković, Pavlović, Radović, A. Marković, Karjašević, Črnko, Feliks, Faraž, Ghorzi, Konate, Hrvanović, Ijoma, Teodorović, Klenpić, Krstić, M. Vuković, Cvjetinović.

Prvih sedam dana ekipa će raditi u Bijeljini, gdje će odigrati i prvu pripremnu utakmicu sa ekipom FK Mačva (17.01.2026). Nakon toga ekipa putuje u Medulinu, koji će biti baza deset dana, u okviru kojih su planirane 4 pripremne utakmice.

Nakon povratka iz Medulina u planu je odigravanje generalke sa ekipom FK Smederevo 1924.