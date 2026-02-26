logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić nastavlja dominaciju u NBA ligi

Jokić nastavlja dominaciju u NBA ligi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić odigrao je sjajnu partiju i donio pobjedu Denveru protiv Bostona i tako po ko zna koji put pokazao svima kako igra pravi MVP

Dabl-dabl Nikole Jokića za pobjedu Denvera Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Nikola Jokić pokazao je još jednom cijelom svijetu kako igra pravi MVP. Donio je pobjedu Denveru protiv Bostona (103:84) i za 33 minuta upisao dabl-dabl učinak - 30 poena, 12 skokova, uz 6 asistencija. Da su njegovi saigrači bili malo precizniji bio bi dvocifren u sve tri kategorije, ali je svakako zadovoljan učinjenim.

Poznato je da srpskog centra ne zanima previše statistika, da su mu bitne samo pobjede ekipe i upravo to se i dogodilo. I to protiv tima koji igra veoma dobro u tekućoj sezoni, iznenađujuće s obzirom na tešku povredu Džejsona Tejtuma i sve promjene u ekipi koje su se ljetos dogodile.

Dok Nagetsi čekaju oporavak Erona Gordona i Pejtona Votsona neki drugi igrači koriste šansu na pravi način. Džulijan Stroter koristi priliku u startnoj petorci, dao je 12 poena, dok je Jokića pratio Tim Hardavej junior (14, 4sk, 4as).

Ono što brine jeste Džamal Marej koji je odigrao samo osam minuta, dao dva poena i nije se vraćao u igru. Denver je saopštio da je bolestan i da neće opet biti na parketu. Po malo i čudna odluka za Nagetse i kanadskog plejmejkera da uopšte bude na terenu ako je bolestan. Ali, ono što je najbitnije jeste da su saigrači uspjeli da ga odmijene, na čelu sa sjajnim Jokićem. Što se liste strijelaca na drugoj strani tiče najbolji su bili Džejlen Braun (23, 11sk) i Derik Vajt (20, 6sk), dok je Nikola Vučević imao veoma loše veče i dao je samo dva poena (1/3 za dva, 0/4 za tri, uz 8 skokova).

Rezultati:

  • Detroit - Oklahoma 124:116
  • Memfis - Golden Stejt 112:133
  • Toronto - San Antonio 107:110
  • Hjuston - Sakramento 128:97
  • Milvoki - Klivlend 118:116
  • Denver - Boston 103:84

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC