Krstović objavio uznemirujuću fotku: Da vide svi šta je preživeo u Ligi šampiona

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Napadač Atalante Nikola Krstović objavio je uznemirujuću fotografiju na društvenim mrežama poslije brutalnog starta na meču protiv Dortmunda

Nikola Krstović objavio fotografiju povrijeđene glave Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Atalanta je iznenadila Borusiju Dortmund i prošla u osminu finale Lige šampiona. Gol za pobjedu i veliko slavlje postigao je Lazar Samardžić iz penala u 98. minutu. Ali, ništa od toga ne bi bilo bez crnogorskog napadača Nikole Krstovića koji je poslije tog meča objavio uznemirujuću fotografiju. On je izborio jedanaesterac, ako tako može da se kaže. Platio je ceh svemu tome, pošto je ostao krvave glave.

Igrala se duboka sudijska nadoknada kada je Remi Bensebaini pokušao da interveniše u kaznenom prostoru, podigao je nogu visoko i udario i loptu i Krstovića u glavu kramponima. Bivši napadač Crvene zvezde je odmah pao, krv je bila vidljiva, ljekari su hitno uletjeli na teren i odmah mu stavili zavoj oko glave. Dok se sve to dešavalo sudija Sančez je otišao na poziv VAR sobe da pogleda snimak i ustanovio sopstvenu grešku. Nešto što je sam morao da primijeti. Pokazao je crveni karton igraču Dortmunda i penal za Atalantu koji je odveo u narednu fazu.

Poslije utakmice Krstović se oglasio na društvenim mrežama i pokazao kako izgleda njegova glava poslije užasnog starta i svega što se dogodilo. Očekuje se da će otići na dodatne preglede, snimanja i sve što je neophodno da bi se ustanovilo da li ima nekih dodatnih posljedica.

Ponekad, kada igrači kažu da ostavljaju sve na terenu za svoj tim, to može da se shvati bukvalno. Kao u ovoj situaciji u kojoj je prolio krv za pobjedu, doslovno...

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa tog meča:

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Nikola Krstović

