Partizan se konačno riješio Džabarija Parkera: Stigla potvrda iz kluba, ovo su svi detalji

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Džabari Parker i zvanično će karijeru nastaviti u Huventudu. Biće tamo na pozajmici do kraja sezone i španski klub preuzeće dio njegove plate.

Partizan se i zvanično riješio Džabarija Parkera. Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan se i zvanično riješio Džabarija Parkera. Bar do kraja tekuće sezone. Klub je potvrdio da će američki košarkaš da pređe u Huventud na pozajmicu i da će španski klub da preuzme dio njegove plate.

"Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti dio plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. U prethodnim sedmicama, Parker je trenirao individualno sa ciljem da dostigne adekvatnu formu, a sada će u timu Huventuda imati priliku za potvrdu na terenu", poručili su iz Partizana.

Jasno je da ga trener Đoan Penjaroja ne želi u timu, najviše zbog toga što je potpuno van forme i što nije na evroligaškom nivou. Ukoliko se nešto epohalno ne dogodi u narednim mjesecima, velika je vjerovatnoća da će Partizan tražiti rješenje i način da ga proda na ljeto...

Prema riječima prvog čovjeka kluba Ostoje Mijailovića, njegova plata je 5 miliona dolara za dvije sezone i po tome je među jedan od najplaćenijih u istoriji kluba.

Tagovi

Džabari Parker KK Partizan Huventud

