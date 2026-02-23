Parker više nije muka Partizana: Španci otkrili nove detalje, poznato i kad debituje

Košarkaš Partizana Džabari Parker više neće biti briga Partizana

Partizan i Džabari Parker (30) privode saradnju kraju, pošto su vijesti o odlasku Amerikanca sve glasnije. Huventud će nakon Kupa imati priliku da poradi na transferu, a to znači da će da Parker uskoro stići u klub, na upražnjeno mjesto koje je ostavio Sem Deker.

"Džabari Parker je već danima prvi izbor Đordija Martija i Danija Mireta, a stavovi svih strana u potpunosti su usaglašeni kako bi njegov dolazak u Badalonu bio i zvanično potvrđen. Preostaje još samo formalna objava od strane Partizana i Huventuda, nakon čega će američki košarkaš potpisati ugovor do kraja sezone i imati značajnu ulogu u završnici takmičarske godine", navodi se u tekstu "Solobasket".

Bivši košarkaš Barselone je već nedjeljama van tima Đoana Penjaroje. Španski trener otvoreno je govorio o formi najskupljeg pojačanja Partizana u istoriji kluba. U tekstu se navodi i da je najrealnija pozajmica, kad je u pitanju Parker, jer je ugovor koji ima Amerikanac previsok za Huventud.

Sljedeća utakmica Huventuda je na programu 8. marta i tada će rival ovom timu biti Koviran Granada u Olimpik areni i očekuje se da će Parker biti dio rotacije ekipe Danija Mireta. Dolazak Parkera vrlo je važan za ovaj tim, jer je ideja da košarkaš Partizana pomogne Huventudu da ostane u top osam ekipa Endesa lige.

Šta je Penjaroja rekao o Parkeru?

Trener Đoan Penjaroja govorio je o Parkeru u opširnom intrvejuu za MONDO. "Nije to pitanje za mene, već za njega. Na kraju krajeva, riječi su manje važne, mnogo je bitnije da se pokažeš na treningu, da pokažeš da hoćeš da braniš ovaj dres, da igraš za tim. Pitanje je više za njega. Džabari je kvalitetan igrač, posebno u napadu. Iz nekog razloga, od dolaska u Beograd nije uspio da pokaže taj ofanzivni talenat. Kada sam došao, vidio sam da situacija sa njim nije dobra. Razgovarali smo. Tokom moje prve dvije nedjelje nije mnogo igrao, pričao sam sa njim, vjerujem da nije u formi.

Rekao sam mu da će igrati ako može da nam pomogne. Igrao je na par mečeva, onda sam donio odluku (o Parkerovom neigranju), nisam zadovoljan njegovim radom. Sada radi individualno, nalazimo se u momentu u kom su nam potrebni svi igrači, svačiji talenat, ali nam je najvažnije da ekipa bude na prvom mjestu, da je najvažniji Partizan, ne individualni igrač. Želim sve svoje igrače, potrebni su mi svi oni, ali mi je ekipa na prvom mjestu. Da bi ekipa funkcionisala, potrebni su mi moji igrači. Znam da svaki među njima ima ego, da nisu svi isti, da nemaju svi istu ulogu, ali svaki od njih mora da stavi ekipu na prvo mjesto i da poštuje pravila tima. Dobar je momak, ali mora da se pokaže na terenu, ne mislim tu na utakmice, već na treninge, na svakodnevni rad."

Penjaroja i Parker sarađivali su u Barseloni, ali očigledno nije bilo dovoljno da pređošnje iskustvo vrati i stari ritam američkog košarkaša. "Parker je poseban igrač. Vjeruje mnogo u svoje stvari. Veoma je edukovan, ne pravi probleme što se tiče discipline. Ima neku svoju ideju kako treba da igra košarku. Ponekad ta ideja nije ista sa onom koju ima trener i koja je potrebna ekipi. Ponekad je teško promijeniti to, ali je u njegovim rukama."