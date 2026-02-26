logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kecmanović napravio senzaciju i izbacio četvrtog tenisera svijeta!

Kecmanović napravio senzaciju i izbacio četvrtog tenisera svijeta!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Miomir Kecmanović ostvario je jednu od najvećih pobjeda u karijeri pošto je srušio Sašu Zvereva na turniru u Akapulku

Miomir Kecmanović pobijedio Sašu Zvereva na turniru Akapulku Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Miomir Kecmanović šokirao je Sašu Zvereva na turniru Akapulku (Meksiko). Izbacio je četvrtog tenisera svijeta u osmini finala - 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). Šokirao je polufinalistu Australijan opena i čoveka koji je bio prvi nosilac i glavni favorit na ovom turniru. Ovo mu je ujedno jedan od najvećih trijumfa u karijeri, pošto je prvi koji je ostvario protiv igrača i top5.

U prvom setu je Miša dominirao, napravio je dva brejka, poveo sa 5:1 i poslije pretrpljenog brejka je uspio da završi posao i da povede u setovima. U petom gemu drugog seta je propustio dvije brejk lopte i dao šansu Saši da se konsoliduje što je on iskoristio. Odveo je set u taj-brejk i tamo napravio dva mini-brejka za izjednačenje (7:3).

U trećem setu je Kecmanović spasao brejk loptu u sedmom gemu, pa je odlučujući set ušao u odlučujući gem. Tamo su obojica čuvali svoje servise sve do same završnice. Onda je pri vođstvu od 5:4 srpski teniser dva puta oduzeo servis Zverevu i upisao veliku pobjedu.

Za prolazak u polufinale igraće protiv Terensa Atmana (Francuska). Biće to njihov prvi međusobni okršaj.

Tagovi

Miomir Kecmanović Tenis Aleksandar Zverev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC