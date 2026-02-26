Kecmanović napravio senzaciju i izbacio četvrtog tenisera svijeta!

Miomir Kecmanović ostvario je jednu od najvećih pobjeda u karijeri pošto je srušio Sašu Zvereva na turniru u Akapulku

Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Miomir Kecmanović šokirao je Sašu Zvereva na turniru Akapulku (Meksiko). Izbacio je četvrtog tenisera svijeta u osmini finala - 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). Šokirao je polufinalistu Australijan opena i čoveka koji je bio prvi nosilac i glavni favorit na ovom turniru. Ovo mu je ujedno jedan od najvećih trijumfa u karijeri, pošto je prvi koji je ostvario protiv igrača i top5.

U prvom setu je Miša dominirao, napravio je dva brejka, poveo sa 5:1 i poslije pretrpljenog brejka je uspio da završi posao i da povede u setovima. U petom gemu drugog seta je propustio dvije brejk lopte i dao šansu Saši da se konsoliduje što je on iskoristio. Odveo je set u taj-brejk i tamo napravio dva mini-brejka za izjednačenje (7:3).

Miomir Kecmanovic earns his first ever Top 5 win and takes out Alexander Zverev 6-3, 6-7(3), 7-6(4)#AMT2026pic.twitter.com/APKPdpRv2r — Tennis Channel (@TennisChannel)February 26, 2026

U trećem setu je Kecmanović spasao brejk loptu u sedmom gemu, pa je odlučujući set ušao u odlučujući gem. Tamo su obojica čuvali svoje servise sve do same završnice. Onda je pri vođstvu od 5:4 srpski teniser dva puta oduzeo servis Zverevu i upisao veliku pobjedu.

Za prolazak u polufinale igraće protiv Terensa Atmana (Francuska). Biće to njihov prvi međusobni okršaj.