Zvezda neće ni da čuje za 3.500.000 evra? Brazilci su Mateuša već preselili u velikana

Uprkos tome što postoji jako interesovanje za njega, čini se da će Mateuš Magaljaeš ostati u Beogradu i braniti gol Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Brazilski mediji već danima licitiraju oko jednog velikog transfera koji bi mogao da zanima sve ljbuitelje fudbala u Srbiji. Navodno, tamošnji velikan Botafogo zainteresovan je da u što kraćem roku završi posao i od Crvene zvezde kupi iskusnog golmana Mateuša Magaljaeša (33) koji je za vrlo kratko vrijeme postao miljenik navijača.

Nakon što se prethodnih dana samo šuškalo o transferu iskusnog golmana koji je dugo vremena bio član Brage, a zatim na pozajmici branio za Ajaks, brazilski novinar Vene Kasagrande otkrio je potpuno nevjerovatne detalje. Navodno, Botafogo je spreman da plati Crvenoj zvezdi 3.500.000 evra, a da Mateušu ponudi povratak u rodnu zemlju i dvogodišnji ugovor - tačnije, sporazum do kraja 2028. godine.

Novinar iz Brazila navodi da su pregovori u završnoj fazi i da bi posao ubrzo mogao da bude završen, ali... Informacije iz Beograda kažu drugačije. Crvena zvezda za sada nema u planu prodaju Mateuša, iako je jasno da Botafogo nudi ogroman novac za golmana koji više nije mlad. Utisak koji je ostavio tokom prvih nekoliko mjeseci u klubu tera Zvezdine čelnike da razmišljaju o produžetku saradnje, odnosno novom ugovoru za čuvara mreže koji se lako uklopio sa novim saigračima, a navijače "kupio" i čestim odlascima na mečeve košarkaške sekcije.

O Botafogo formalizou a proposta para comprar o goleiro Matheus Magalhães, do Crvena Zvezda: 3,5 milhões de euros. Para o jogador de 33 anos, o Alvinegro ofereceu contrato até dezembro de 2028. Conversas avançadas e negócio perto de ser fechado.pic.twitter.com/MSl0z3lONR — Venê Casagrande (@venecasagrande)February 25, 2026

Otkako je u ljetnom prelaznom roku pred početak sezone 2025/26 stigao u Crvenu zvezdu, brazilski golman Mateuš Magaljaeš branio je na 38 mečeva za srpski tim. Čak 16 puta uspio je da sačuva mrežu, dok je na preostalim utakmicama primio ukupno 30 golova.

Mateuš je čuvao mrežu crveno-bijelih na svim utakmicama u evropskim kvalifikacijama i na svim utakmicama ligaške faze Lige Evrope, kao i u prvom meču protiv Lila. Takođe, branio je gol Crvene zvezde u Kupu Srbije protiv Slovena iz Rume, dok je na meču protiv Budućnosti iz Dobanovaca prepustio mjesto Omriju Glazeru. Izraelski čuvar mreže odmijenio je Brazilca i na dva meča Superlige - sredinom avgusta je branio protiv TSC-a u četvrtom i lučanske Mladosti u petom kolu šampionata.