Dušan Alimpijević o Nikoli Jokiću: "Vlada pogrešno mišljenje o njemu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Gostujući na RTS-u istakao je Dušan Alimpijević da javnost ne shvata koliko Nikoli Jokiću znači reprezentacija Srbije.

dusan alimpijevic branio nikolu jokica Izvor: RTS 1/MN Press

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević pričao je na brojne teme gostujući na "RTS-u" u Magazinu Oko, a nakon što je govorio o povratku Nikole Kalinića u nacionalni tim dotakao se i Nikole Jokića. Dugo se znaju selektor Srbije i trostruki MVP NBA lige.

Pogotovo je bitan za odnos najboljeg igrača Srbije i šefa stručnog štaba "orlova" Nebojše Vagića, koji je prijatelj Dušana Alimpijevića, kum Nikole Jokića i košarkaški trener.

"Isto sa Nikolom Jokićem mi imamo odnose koji su iznad ovoga trener-igrač. Znamo se još dok je nastupao u Vojvodini, sjećamo ga se sa određenih proba. Nije tada izgledao kao višestruki MVP NBA. Ono što nas više zbližava nego išta više je njegov kum, moj bivši asistent Nebojša Vagić. Imali smo dosta zajedničkih druženja i taj odnos se razvio prije nego što će se desiti ova nova selektorska pozicija", rekao je Alimpijević. 

Prati svaki meč, sve ga zanima

Što se tiče daljih nastupa Nikole Jokića za srpski nacionalni tim svi se nadamo da je trostruki MVP NBA lige spreman da i nadalje bude lider tima.

"Stvarno smo u redovnom kontaktu oko svega što se dešava u reprezentaciji. Vlada jedno pogrešno mišljenje. On je uključen u sve, čuli smo se poslije obje utakmice ovih FIBA prozora. Interesovalo ga je sve, svaki detalj. Zašto je ovo bilo na ovaj, a zašto na onaj način. Zaista to doživlajva jako emotivno", otkrio je Alimpijević. 

Što se tiče toga koliko je lako ili teško trenirati takvog košarkaša imao je vrlo jasan odgovor na to pitanje,

"Najlakše je sa takvim ljudima i igračima. Ljudi koji su ostvareni u svom životu na svim poljima, koji su dotakli taj vrhunac. ti ljudi su najjednostavniji i najbolji i tako je bilo i sa Nikolom. Tako je bilo sa njim i dok nismo imali tu vezu kao selektor i igrač, a to je sada tako. Neka nam vrijeme da odgovor, samo u ime Boga da on i svi ostali reprezentativci budu zdravi. Ja vjerujem da će na ljeto dosta njih biti priključeno i za FIBA prozore", naglasio je on.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:04
Alimpijević o strancima
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

