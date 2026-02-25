Selektor Srbije Dušan Alimpijević napomenuo da je nacionalni tim igrao u neprijateljskoj atmosferi protiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Izvor: RTS 1

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević okupio je nacionalni tim pred mečeve protiv Turske u kvalifikacijama za Mundobasket, a boravak u Beogradu iskoristio je i za obraćanja javnosti. Tokom jednog od njih govorio je i o neprijateljskoj atmosferi koju je Srbija zatekla kada je gostovala u Sarajevu.

Prilikom razgovora u emisiji "Oko" na RTS, Alimpijević je napomenuo da je bio ironičan kada je govorio o sjajnoj atmosferi koju su napravili navijači Bosne i Hercegovine. Tada su Sarajlije brutalno vrijeđale Srbiju i srpsku reprezentaciju, ali je Alimpijevićev tim uspio da stigne do pobjede.

"Znate sve o utakmici u Bosni, ispratili ste je i vi... Bila je to neprijateljska atmosfera", rekao je Alimpijević i dodao: "Komentarisao sam da volim da vodim ekipe u takvoj atmosferi. Rekli ste i vi da se tu osjetilo malo ironije. Prešlo je to neke granice sportskog navijanja, to je dodatno nas motivisalo, proradio je srpski inat. Doprinijelo je da izgledamo kako smo izgledali".

Podsjećamo, Srbija je u Sarajevu pobijedila Bosnu i Hercegovinu (74:72), uz impresivnu partiju Nikole Tanaskovića. Nekadašnji košarkaš Partizana, a sada prvotimac Budućnosti iz Podgorice, završio je meč sa 24 poena i osam skokova. Podrška su mu na tom meču bili Ognjen Jaramaz sa 15 poena i Stefan Momirov sa 11 poena, među kojima su bile čak tri trojke.

Šta je Alimpijević rekao u Sarajevu?

Selektor Srbije je nakon gostovanja u Sarajevu hvalio atmosferu koju su napravili domaći navijači, ali... Bio je ironičan tada, što mnogi nisu prepoznali, a nekima je djelovalo i da zapravo hvali uvrede koje su skandirali navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Vidi opis Selektor Srbije Dušan Alimpijević o gostovanju u Sarajevu: "To je bila neprijateljska atmosfera" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Moram da kažem na ovom našem zajedničkom jeziku, nazovite ga kako god, da je ovo jedna divna atmosfera, divno košarkaško veče. Rekao sam prije utakmice da ja više ovako volim da igram nego u praznim halama. Svaka čast Bosni, publici, na ovakvoj atmosferi, Bosna je mogla da pobijedi bilo bi zasluženo", rekao je Alimpijević i dodao: "Pokazali smo malo više discipline, fizikalnosti, to je presudilo. Plan je bio da probamo da igramo fizički četiri četvrtine. Znali smo da nećemo prije četvrte četvrtine da pobijedimo. Sve pohvale publici na sjajnoj atmosferi i mi svi se bavimo ovim posllom zbog ovakvih atmosfera".

Selektor Srbije tada je pomenuo i da je pred navijačima Bosne i Hercegovine morao dodatno da se bruka, jer mu je supruga iz Sarajeva. Kako je istakao, zet nije smio da se obruka i izgubi utakmicu na gostujućem terenu.

Šta je Nebojša Čović govorio o meču u Sarajevu?

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović takođe je komentarisao ponašanje navijača Bosne i Hercegovine na meču u Sarajevu. I po njegovim riječima, srpsku delegaciju iznenadila je količina uvreda koja se čula sa tribina.

"Mi smo jako lijepo primljeni u Sarajevu, dočekali su nas i iz oblasti košarke, ali i bezbjednosti. Sve je bilo kako treba, dok nismo otišli u dvoranu, znali smo da će biti puna. Nismo očekivali onakvu navalu, ogromne količine prostakluka, to nije dolazilo od svih ljudi u dvorani, to je jedna grupa navijača koji sebe zovu 'Fanatici' i to su navijači reprezentacije", započeo je Nebojša Čović u "Oko magazinu" na RTS i dodao: "Kad pogledam nas mi nemamo navijače Srbije ni u košarci, ni u fudbalu. To je otišlo predaleko, bilo je jako ružno kad je intonirana himna. Bilo je mnogo pogrdnih riječi na račun naše zemlje i naravno nastavilo se tokom cijele utakmice. Bilo je mučno, to je četnici, pa četnici, pa četnici. Trudili smo se da smirimo ekipu i da budemo koncentrisani samo na košarku. To se na kraju isplatilo, oni su izgorjeli u toj histeriji", dodao je Čović.

Vidi opis Selektor Srbije Dušan Alimpijević o gostovanju u Sarajevu: "To je bila neprijateljska atmosfera" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Nekoliko dana kasnije, Nebojša Čović je na televiziji "Prva" istakao da od navijača Srbije očekuje da se pristojnije ponašaju kada našoj selekciji bude gostovala selekcija Bosne i Hercegovine. Bio bi to veliki pomak u odnosima dvije države, ali i pokazatelj da je Srbija na pristojnijem nivou.

"Poslije utakmice, počevši od Aida Bebića, koji je predsjednik Saveza, bilo je sasvim korektno ponašanje, izvinjavanje ljudi. Ja bih jako volio da mi u Beogradu u junu mjesecu, kada igramo sa Bosnom i Hercegovinom, ne idemo na varijantu vraćanja, nego da ponašanje nas i naše publike bude na pristojnom i normalnom nivou. Valjda ćemo u tome uspjeti, da iskontrolišemo stvari", zaključio je Čović.

Bonus video:

Pogledajte 01:04 Alimpijević o strancima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)