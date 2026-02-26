logo
Preminuo Boško Đorđević: Partizan se oprostio od svog legendarnog fudbalera

Preminuo Boško Đorđević: Partizan se oprostio od svog legendarnog fudbalera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
1

Tužne vijesti iz Humske, pošto je Partizan ostao bez jedne od svojih legendi.

Preminuo bivši igrač Partizana Boško Đorđević Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan oprašta se od svoje velike legende... Kako je saopšteno na zvaničnom sajtu crno-bijelih, u 73. godini preminuo je Boško Đorđević, legendarni fudbaler kluba iz Humske. Đorđević je prve fudbalske korake napravio baš u Partizanu za koji je kasnije igrao i kao prvotimac, a za prvi tim Partizana igrao je i njegov rođeni brat Borivoje.

Boško Đorđević je sa Partizanom osvojio šampionske titule u sezonama 1975/76 i 1977/78, a sa crno-bijelima osvojio je i Mitropa kup. Već u svojoj prvoj punoj sezoni u seniorskom timu, iako nije bio klasičan napadač, Boško Đorđević je bio najbolji strijelac jugoslovenskog prvenstva, tada jednog od najboljih u Evropi.

Fudbaler Partizana postigao je 20 golova te sezone i podelio nagradu sa Dušanom Savićem iz Crvene zvezde, iako je to bila sezona za zaborav. Partizan je prvenstvo završio tek na šestom mestu, ali je dobio Đorđevića, koji je narednih godina bio veoma važan za tim - odigrao je 126 meča i postigao 34 gola.

Nakon odlaska iz Partizana tokom zimske pauze u sezoni 1979/80 Boško Đorđević je obukao dres Rada, a zatim je internacionalnu karijeru gradio u njemačkom Union Solingenu gdje je i završio sa profesionalnim bavljenjem košarke 1983. godine. Nakon igračke karijere bavio se trenerskim poslom i igrao za veteransku sekciju crno-bijelih.

Njegov rođeni brat Borivoje Đorđević deset godina bio je prvotimac Partizana, a kasnije je igrao za Panatinaikos i Ajntraht iz Trira. Devet puta je bio reprezentativac Jugoslavije i sa nacionalnim timom igrao je finale Evropskog prvenstva protiv Italije 1968. godine, dok je kao igrač crno-bijelih bio dio generacije koja je igrala finale Kupa evropskih šampiona.

Goran

Nema teksta da nema bar jedne greške a često i više.

