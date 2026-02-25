logo
Džared Batler šokirao Sašu Obradovića: "Trenirao sam mnoge igrače, ali on mi nije jasan"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Nije krio Saša Obradović koliko mu prija da radi sa Džaredom Batlerom pogotovo kada je napadački dio igre u pitanju.

Crvena zvezda je savladala Anadolu Efes na svom terenu 91:81

Crvena zvezda je savladala Anadolu Efes na svom terenu 91:81, a nakon utakmice novinarima se obratio trener Saša Obradović. Nakon osvojenog Kupa Radivoja Koraća njegov tim je uspio da nastavi sa dobrim igrama i napravio korak ka mjestu u doigravanju Evrolige.

"Prvo sam srećan zbog večerašnje pobjede. Bili smo u vrlo teškim okolnostima kada je u pitanju fizička sprema zbog igrača koji su nastupali na kupu. Imali smo problema sa napadom i fizikalijama Efesa, ali kao i mnogo puta ove sezone pronašli smo ritam u četvrtoj četvrtini", rekao je Obradović na startu. 

Kako poslije kupa?

Poslije kupa je prošle sezone Crvena zvezda potpuno pala. Sada se to očigledno nije desilo, ali priznao je Obradović da je bilo problema u igri. 

"Osvojili smo trofej, pa je tu malo euforija osvajanja i emotivna praznina. S druge strane igrači su bili praktično sami nedjelju dana. Bili su vrlo motivisani. Ponovo smo tražili igru i hemiju. Mislim da nam je malo falilo tečnosti u igri, neki atom snage da uzimamo ničije lopte i kao i mnogo puta prije toga igrali smo u četvrtoj četvrtini dobro. Uz dobru odbranu i lake poene smo došli do pobjede", naglasio je on. 

Džared Batler je predvodio tim Crvene zvezde na ovoj utakmici, a na momente je šokirao i svog trenera. Kako dobrim, tako i nekim lošijim potezima. 

"Ponekad mi nije jasno kako čovjek daje koševe, sa kojom lakoćom. Trenirao sam jako talentovane igrače, ali ovo je nešto nevjerovatno. U nekim situacijama kada ti se čini da je psihički pao on je i dalje tu. Sa druge strane je neshvatljvo da izgubi neke lopte kako uradi. Ali neka ta fantazija koju on posjeduje je mnogo važna. On je bio igrač koji je prelomio utakmicu. Presrećan sam zbog njega. I u kupu je bilo toplo i hladno, našli smo petorku da završi utakmicu", završio je on. 

(MONDO)

Tagovi

Saša Obradović Džared Batler KK Crvena zvezda

