Šlag na tortu: Kostić postigao gol na Spaletijevom debiju, za duplo slavlje "stare dame"

Juventus je danas proslavio 128, a Filip Kostić 33. rođendan.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Era Lućana Spaletija na klupi Juventusa počela je pobjedom protiv Kremonezea 2:1, i to u danu kada su proslavljena dva rođendana.

"Stara dama" osnovana je na današnji dan prije 128 godina, dok je Filip Kostić proslavio 33. rođendan. Upravo je Srbin već u drugom minutu najavio slavlje "bjankonera", na čijoj klupi je debitovao iskusni italijanski stručnjak.

Činilo se da će gosti iz Torina rutinski doći do trijumfa, pogotovo kada je Andrea Kambijazo u 68. minutu povisio na 2:0, ali je tračak nade domaćinu u samom finišu vratio Džejmi Vardi. Englez se drugi put u sezoni našao na listi strijelaca, pogodio je u 83. minutu, ali do kraja njegov tim nije mogao do izjednačenja.

FT | Cremonese 1-2 Juventus



⚽ Filip Kostic

⚽ Andrea Cambiaso

⚽ Jamie Vardy



The Bianconerri moves into the top five after back-to-back wins.



— Luciano Spalletti era kicks off with a win.pic.twitter.com/AobvkuzDqk — HF World (@hfworld_)November 1, 2025

Odnio je Juventus bodove iz Kremone, a osim Kostića priliku kod Spaletija dobili su i Dušan Vlahović i Vasilije Aždić. Jasno je da će Spaleti imati mnogo posla kako bi vratio posrnulog giganta u borbi za vrh Serije A, ali nema sumnje da će pobjeda na startu mandata i te kako značiti.

Juventus već u utorak igra meč Lige šampiona protiv Sportinga iz Lisabona, a narednog vikenda veliki "Derbi dela Mole" protiv gradskog rivala Torina.