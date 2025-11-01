logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šlag na tortu: Kostić postigao gol na Spaletijevom debiju, za duplo slavlje "stare dame"

Šlag na tortu: Kostić postigao gol na Spaletijevom debiju, za duplo slavlje "stare dame"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Juventus je danas proslavio 128, a Filip Kostić 33. rođendan.

Filip Kostić slavi gol u dresu Juventusa Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Era Lućana Spaletija na klupi Juventusa počela je pobjedom protiv Kremonezea 2:1, i to u danu kada su proslavljena dva rođendana.

"Stara dama" osnovana je na današnji dan prije 128 godina, dok je Filip Kostić proslavio 33. rođendan. Upravo je Srbin već u drugom minutu najavio slavlje "bjankonera", na čijoj klupi je debitovao iskusni italijanski stručnjak.

Činilo se da će gosti iz Torina rutinski doći do trijumfa, pogotovo kada je Andrea Kambijazo u 68. minutu povisio na 2:0, ali je tračak nade domaćinu u samom finišu vratio Džejmi Vardi. Englez se drugi put u sezoni našao na listi strijelaca, pogodio je u 83. minutu, ali do kraja njegov tim nije mogao do izjednačenja.

Odnio je Juventus bodove iz Kremone, a osim Kostića priliku kod Spaletija dobili su i Dušan Vlahović i Vasilije Aždić. Jasno je da će Spaleti imati mnogo posla kako bi vratio posrnulog giganta u borbi za vrh Serije A, ali nema sumnje da će pobjeda na startu mandata i te kako značiti.

Juventus već u utorak igra meč Lige šampiona protiv Sportinga iz Lisabona, a narednog vikenda veliki "Derbi dela Mole" protiv gradskog rivala Torina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Juventus Kremoneze Filip Kostić Lućano Spaleti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC