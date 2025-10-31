Najveći transfer Jugoslavije propao je zbog politike: Zvezdin najbolji igrač više nikada nije bio isti

Legendarni jugoslovenski fudbaler Dragoslav Šekularac nije mogao da ode iz Crvene zvezde u Juventus zbog odluče političkog vrha Jugoslavije, a 60 godina kasnije za taj tim igrao je unuk njegovog rođenog brata Mirka.

Legendarni jugoslovenski fudbaler Dragoslav Šekularac važi za jednog od najboljih igrača u istoriji Crvene zvezde, ali i za jednog od najboljih driblera u istoriji fudbala na ovim prostorima. Crveno-bijeli su ga proglasili Zvezdinom zvezdom, u dresu Jugoslavije ostavio je neizbrisiv trag, a malo je onih koji znaju da mu je zbog politike propao odlazak u jedan od najboljih evropskih timova.

Kada je Dragoslav Šekularac igrao fudbal, a već na početku je bio ogromna zvijezda, za sve se pitala KPJ. Tako je bilo i kada je ambiciozni Đani Anjeli poželio da ga angažuje. Jedan od najmoćnijih ljudi italijanske privrede i čovjek koji je stajao iza poslovnih uspjeha kompanije Fijat ostao je oduševljen kada je vidio Šekularca na prijateljskom meču Jugoslavije i Juventusa.

Kako je politika sprečila Zvezdin najveći transfer?

"Anjeli je zbog mene došao u Beograd. Lično sam sa njim pričao. Posrednik: Aca Obradović, Doktor O, preko njega je sve išlo. A sve je počelo još prije Svjetskog prvenstva u Čileu. Mi, reprezentacija Jugoslavije, igrali smo prijateljsku protiv Juventusa. Kao pripreme za Mundijal... A kod njih moj idol - Omar Sivori. Znaš kakav je to motiv bio za mene... On spusti štucne, ja odmah za njim, on zavrne rukave, ja za njim. On kosu na lijevo, ja na lijevo... Zagrlimo se poslije utakmice. Svidjelo mu se kako sam odigrao i bio sam mnogo ponosan. Svidjelo se izgleda i ljudima iz Juventusa", pisao je Šekularac u svojoj biografiji.

Juventus je još u to vrijeme bio jedan od najvećih evropskih klubova, a finansije nisu bile nikakav problem. spremili su pravo bogatstvo da angažuju Dragoslava Šekularca, najboljeg fudbalera Crvene zvezde i jednog od najboljih driblera na svijetu tih godina. Čak su i beogradski crveno-bijeli bili spremni za rastanak.

"Igrači su u ono vrijeme prelazili za 45-50 hiljada dolara. Ili maraka, ne sjećam se tačno. Ako sam ovdje igrao za hiljadu, tamo bih imao 20 - 30 hiljada. Plus onih 500.000 na ruke, za potpis. Znam da je Zvezda bila prezadovoljna. Meni Aca Obradović kaže da oni u klubu pristaju, klub se slaže. Ma, Zvezda prezadovoljna", prisjećao se Šeki i dodavao: "Moj transfer je odjednom postao državno pitanje. Odgovor se čekao 'odozgo'. Italijani su čekali, ja čekam... Ne mogu ništa da učinim. Kasnije su mi rekli da je problem nastao zbog toga što je Fiat neku godinu ranije odbio neku vrstu saradnje sa Jugoslavijom. Automobilska industrija... To je, navodno, naljutilo našu vlast. Sačekali su priliku i osvetili se. Preko mojih leđa. Sve smo mi utanačili. Anjelija u međuvremenu zove neko od naših i on kaže da 'nema vremena sad'. Nemaš vremena za radničku klasu, da obiđeš fabriku?! Mislim da mi je taj njegov potez presudio. Nije on imao vremena za Tita, to je bio problem".

Doktor Aca Obradović dobio je obrazloženje da je politika umiješala prste, a Crvenoj zvezdi je saopšteno da Šekularac treba da ostane u klubu kako bi zabavljao radničku klasu. Najbolji jugoslovenski fudbaler u svojoj generaciji nikada nije do kraja shvatio šta se desilo sa njegovim transferom...

"Kažu da je Aleksandar Ranković bio glavni, ali mislim da su se samo krili iza njegovog imena. Mene je Leka volio. A Tito se nije ni razumio u fudbal. Neko iz Partizana? Ne smijem da grešim dušu. Znam samo jedno. Kad su mi rekli da ne mogu da idem, puk'o sam! Više to nije bio isti Šekularac. A da sam otišao u Juve... Pa, bio bih pravi gospodin. Možda Zlatna lopta. Sjećam se, poslije, pričalo se o milionima, a ja sam od majke tražio za bioskop", zaključio je Šeki, koji danas ima spomenik ispred stadiona Zvezde.

Umjesto odlaska u Juventus davne 1959. godine, Dragoslav Šekularac je sve do 1966. nosio dres Crvene zvezde. Tada već nije mogao da bira, pa je njegova inostrana karijera bila daleko ispod renomea kakav je imao kao najveća zvijezda jugoslovenskog fudbala. Igrao je za Karlsrue u Njemačkoj, pa Sent Luis u SAD, vratio se u OFK Beograd, pa lutao po timovima u Kolumbiji, da bi karijeru završio nastupima za Pariz i Srpske Bele orlove u Kanadi.

Ko je Kristijan Šekularac?

Iako je potpuno neuporedivo, porodica Šekularac dobila je predstavnika u dresu Juventusa. Talentovani Kristijan Šekularac (21) rođen je u Londonu, igrao je za mlađe kategorije Švajcarske, a tokom dvije godine nastupao je za crno-bijele iz Torina. Nakon što je ponikao u ekipi Servete iz Švajcarske, Kristijan se preselio u jedan od najboljih italijanskih timova, a sezonu 2021/22 proveo je u rezervnom timu Juventusa.

Karijera Kristijana Šekularca imala je neobičan tok pošto je uslijedio odlazak u Fulam gdje je igrao tri godine, a zatim je potpisao za mađarski Fehervar u kojem se nije zadržao. Od oktobra 2025. godine je član Železničara iz Pančeva i po prvi put će igrati u Srbiji. To će mu pomoći da nauči ćirilicu i uvježba svoj srpski, ali i da sačuva sjećanje na Dragoslava Šekularca, rođenog brata svog dede Mirka.