Partizan našao dugoročno rješenje? Mijatović dovodi Španca da ugasi požar u Humskoj

Srđan Blagojević smijenjen je nakon dva kiksa, ima li Partizan dugoročno rješenje?

Izvor: MN PRESS

Uprava Partizana uručila je otkaz treneru Srđanu Blagojeviću nakon kiksa u Kupu i prvenstvu, a tim će privremeno preuzeti dobro poznati duo Marko Jovanović i Đorđije Ćetković. Počele su spekulacije o potencijalinim imenima, ali i dalje nema konkretnih informacija iz Humske.

Nema sumnje da je ovo bio nagli potez Mijatovića koji po svemu sudeći nema "keca u rukavu". Crno-bijeli još uvijek nisu izašli iz krize da mogu da angažuju neko zvučno fudbalsko ime, pa će legendarni as morati ponovo da posegne za iznuđenim rješenjima. I sam Blagojević je "preživio" duže nego što se očekivalo, a da li će ponovo morati da računaju na nečiju ljubav prema Partizanu ili će konačno pronaći dugoročno rješenje vidjećemo...

Među potencijalnim naslednicima izdvojio se Španac Dijego Martinez (44), nekadašnji trener Osasune, Granade, Espanjola, Olimpijakosa i Las Palmasa gdje je zavšio svoj angažman minulog ljeta, prenosi "Telegraf".

Dijego Martinez na utakmici Hetafe - Las Palmas.

Izvor: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Nekoliko puta se spekulisalo da će Mijatović povući neke španske veze i dovesti stranca na klupu Partizana, ali do sada nije bilo finansijskih sredstava za tako nešto. Stabilizacija kluba je pri kraju, ali samo uprava crno-bijelih zna da li ima prostora za još jedan rizičan potez.

Ko se još dovodi u vezu sa Partizanom?

Crno-bijeli iznova recikliraju imena nekadašnjih igrača, trenera, ali je situacija u Humskoj i dalje daleko od idelane. Nedavno se pojavila informacija da nekadašnji fudbaler Partizana Viktor Trenevski jedna od opcija za zamjenu Srđana Blagojevića.

Nema mnogo opcija ni na tržištu, mnogu su već rekli "ne" ljetos, dok su neka imena koja su u opticaju Aleksandar Vuković, Milan Rastavac, mladi Marko Savić, Ranko Popović, Ilija Stolica... Ako pitate navijače, za njih je Savo Milošević uvijek poželjan u Humskoj, ali je to vjerovatno scenario koji nećemo gledati u bliskoj budućnosti.