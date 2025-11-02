logo
Ko će voditi Partizan poslije Srđana Blagojevića? Klub odredio dvojicu, borčevac ponovo na klupi "crno-bijelih"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Partizan će u naredna dva meča poslije odlaska Srđana Blagojevića voditi Marko Jovanović i Đorđije Ćetković.

Ko će voditi Partizan poslije Srđana Blagojevića Izvor: MN PRESS

Partizan je poslije 11 mjeseci raskinuo saradnju sa Srđanom Blagojevićem, a njega će bar za sada na mjestu trenera zamijeniti Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, koji će zajednički voditi ekipu Partizana do reprezentativne pauze.

To znači da će za tri dana protiv Javora voditi ekipu, a onda i 9. novembra u meču sa Novim Pazarom. Do meča sa Železničarom iz Pančeva 22. novembra trebalo bi da dobiju novi stručni štab. I prije dolaska Srđana Blagojevića na klupu Partizana ovaj dvojac je vodio "crno-bijele", a ko su oni?

Đorđije Ćetković

Nekadašnji reprezentativac Crne Gore u Partizanu je od 2021. godine i radio je sa mlađim kategorijama kluba. U igračkoj karijeri nastupao je za Budućnost, Čukarički. Železnik, Voždovac, ali i Hanzu, Osnabrik, Đer, Buriram... Sa U17 timom Partizana postao je šampion Srbije 2023. godine.

Marko Jovanović

Nekadašnji defanzivac Partizana prošao je omladinsku školu crno-bijelih i u dva navrata nosio dres Partizana. Igrao je za Vislu, Voždovac, Larisu, Bnei Jehudu, Borac iz Banjaluke i na kraju za Železničar iz Pančeva. Od 2024. godine je asistent u stručnom štabu, a ovo će mu biti drugi put da kao privremeno rješenje preuzima ekipu.

