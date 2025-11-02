Trener Partizana Srđan Blagojević ističe da je potrebno dobro analizirati šta se to dogodilo u poslednjih nekoliko dana da su crno-beli ovako pali.
U roku od samo četiri dana, Partizan je doživio debakl u Kupu Srbije i ispao od Mačve (2:0), a zatim je "potučen" i na Banovom brdu protiv Čukaričkog (4:1). Crno-bijeli su tako propustili veliku šansu nakon kiksa Crvene zvezde, koja će opet danas imati priliku da pobjegne na tri boda na tabeli, a odgovornost za to preuzeo je trener Srđan Blagojević.
"Nikada od mene nećete čuti da okrivljujem igrače, jer sam ja taj koji odlučuje o konceptu igre, postavci, trenažnom procesu...", rekao je Blagojević poslije meča protiv Čukaričkog.
Srđana Blagojevića pitali da li je zabrinut za posao u Partizanu: Ovakvu krizu nije očekivao
Istakavši da je pobjeda "brđana" zaslužena, dodao je da se njegova ekipa iz izuzetno pozitivne situacije prebacila u izuzetno negativnu i da mu je utisak da igrače i dalje "drži šok" od Šapca. Zbog toga je najavio temeljnu analizu kako bi se izašlo iz prve veće krize od kada je trener, znajući da je i sam pod pritiskom.
Upitan da li se plaši za posao, poručio je staloženo: "Momentalno ne razmišljam o tome. Želim da analiziramo utakmicu hladne glave, ako je to moguće, da ustanovimo u čemu je stvarno problem, da vidimo šta je to kad je teren u pitanju. Ako ima nešto drugo, razgovaraćemo svi zajedno", naglasio je trener Partizana koji je istakao da je sam očekivao da će pad doći u nekom trenutku, ali ne ovako osjetljivom.
"Ni mi nismo očekivali da će sad biti (pad, prim. aut.). Očekivali smo pad u nekom trenutku, ali je pitanje da li je bilo realno da guramo dosadašnjim ritmom. Na nama je da vidimo zbog čega smo u ovoj situaciji i kad to ustanovimo da donesemo zaključke i odluke", naglasio je Blagojević.
Podsjetimo, naredni meč Partizan igra već u srijedu protiv Javora u Ivanjici, pa za vikend dočekuje Novi Pazar u Humskoj.
BONUS VIDEO:
(MONDO)