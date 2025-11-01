Pogledajte tabelu poslije debakla Partizana: Opet Zvezda odlučuje o prvom mjestu u Superligi

Nevjerovatan rezultat na meču Čukaričkog i Partizana zakomplikovao situaciju u Superligi.

Fudbaleri Partizana ubjedljivo su poraženi u derbiju 14. kola Superlige, na gostovanju Čukaričkom. Domaćin je na Banovom brdu deklasirao goste iz Humske (4:1), a tako im i značajno otežao borbu za prvo mjesto na tabeli. Crno-bijeli su ostali na drugoj poziciji, a Zvezdi su prepustili da sama odlučuje o tome ko će biti na vrhu.

Crvena zvezda sada ima 31 osvojen bod iz 12 odigranih mečeva, dok je Partizan isti broj bodova osvojio na 13 odigranih utakmica. Na trećem mjestu tabele u Superligi Srbije je Vojvodina koja ima 13 odigranih mečeva i 27 osvojenih bodova, dok ekipa Čukaričkog zauzima četvrto mjesto na tabeli i ima 21 bod.

Partizan je imao priliku da pobjedom ili remijem prenoći na prvom mjestu, ali se to nije dogodilo jer su izabranici Srđana Blagojevića odigrali najlošiji meč u sezoni. Očigledno su i crno-bijeli u krizi, pošto su nekoliko dana ranije ispali iz Kupa Srbije porazom od šabačke Mačve koja se takmiči u drugom rangu.

Situacija na vrhu tabele biće jasnija kada Crvena zvezda u nedjelju uveče odigra meč protiv Radnika iz Surdulice u okviru 14. kola Superlige, a treba imati u vidu da su Zvezda i Čukarički ranije odložili prvenstveni meč zbog evropskih obaveza. Sa druge strane, Partizan će izlaz iz krize tražiti u narednom kolu protiv Novog Pazara na svom terenu.