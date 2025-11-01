logo
Cijela Srbija će pričati o Filipovom (17) golu Partizanu: Pogledajte majstoriju nove zvijezde Superlige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Golman Partizana Marko Milošević bio je nemoćan kada je Filip Matijašević sa preko 35 metara pogodio mrežu.

Filip Matijašević sa preko 35 metara postigao gol protiv Partizana Izvor: YouTube/Printscreen/Arena Sport TV

Fudbalski klub Partizan doživio je ubjedljiv poraz u 14. kolu Superlige Srbije - na gostovanju na Banovom brdu Čukarički je bio nemilosrdan (4:1) protiv ekipe koja je ovaj meč igrala za prvo mjesto na tabeli. Čukarički je postigao gol u ranoj fazi meč, zatim duplirao prednost, a nisu klonuli ni kada je Partizan počeo da se vraća.

Nekadašnji fudbaler Partizana Nemanja Miletić je postigao gol za 3:1 i potvrdio pobjedu Čukaričkog, a zatim smo vidjeli i najbolji potez na meču. Talentovani Filip Matijašević (17) pobjegao je odbrani Partizana nakon što su njegovi saigrači osvojili loptu, a dok su mnogi mislili da li on ima snage da istrči do gola i zatrese mrežu - ofanzivac tima sa Banovog brda spremio se za udarac.

Osmotrio je situaciju, vidio je da Marko Milošević nije na golu i zatim uputio udarac sa preko 35 metara! Matijašević je postigao prvi gol u seniorskom fudbalu, ali je izabrao nevjerovatan trenutak i nevjerovatan način da to uradi.

Pogledajte majstoriju mladog fudbalera Čukaričkog:

Neverovatan gol na meču Čukarički - Partizan u Superligi Srbije.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Mladom Filipu Matijaševiću ovo je bio 13. meč u seniorskoj konkurenciji, a u narednim godinama tek treba da vidimo koliko je talentovan. Nema sumnje da će u Čukaričkom imati prostora da se razvije, kao i mnogo mladih igrača prethodnih godina, pod nadzorom direktora Vladimira Matijaševića, Filipovog oca.

