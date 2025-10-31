"Ja ne gledam utakmice Crvene zvezde": Srđan Blagojević otkrio šta je njemu važno

Trener Partizana Srđan Blagojević ne gleda mečeve Crvene zvezde u Superligi Srbije, pa ni derbi protiv Vojvodine u Novom Sadu.

Fudbaleri Crvene zvezdeporaženi su na gostovanju Vojvodini u Novom Sadu (3:2), a rezultat odloženog meča trećeg kola išao je na ruku Partizanu. Ipak, trener Srđan Blagojević ističe da njega ne zanimaju rezultati crveno-bijelih timova, kao i da nije gledao meč na stadionu "Karađorđe".

Dok je najavljivao meč protiv Čukaričkog u Superligi Srbije, Srđan Blagojević se osvrnuo i na meč koji je privukao mnogo pažnje zbog spektakularnog preokreta Vojvodine protiv aktuelnog šampiona Srbije.

"Vezano za tu činjenicu, da je Zvezda izgubila juče. Neko slično pitanje bilo je na prošloj konferenciji za štampu, ja ću vjerovatno uvijek odgovarati na isti način. Ja nisam gledao utakmicu Zvezde. Naravno da znam rezultat, da znam kakvo je stanje na tabeli. Bio bih neiskren ako kažem da to ne znam, i da to nisam ispratio, ali nisam gledao utakmicu. I još jednom, iskreno, ne obraćam pretjerano pažnju na Zvezdu, i na bilo koji klub, ali i na Vojvodinu, kako ste sami rekli u ovom trenutku, zato što je Vojvodina došla u situaciju da je jako blizu sada i Zvezde i Partizana. Ja sam isključivo fokusiran na nas, na to kako da rješavamo ove izazove koje mi imamo trenutno. Ja sam mišljenja da samo ukoliko smo fokusirani na one detalje koje mi radimo, to jest one detalje koje nas mogu dovesti u neku višu poziciju, možemo do toga da dođemo o čemu mi svi zajedno pričamo. Isključivo fokus na nas, i to tražim i od igrača, i to tražim i od svih ljudi koji su zaposleni ovdje, da nam nikako ne skreće to fokus sa ovog što smo mi zadali sami sebi, a to je, u krajnjem slučaju, da budemo uvijek i da se trudimo da budemo bolji nego što smo to bili u ranijem periodu", rekao je Srđan Blagojević.

Poraz Crvene zvezde u Novom Sadu nije mogao da zaliječi rane Partizana nakon ispadanja iz Kupa Srbije od šabačke Mačve. To je podvukao i Srđan Blagojević, koji se još jednom osvrnuo na nedavna dešavanja u srpskom fudbalu.

"Ne, ne. Trauma je trauma, i ja ne mogu da relativizujem, i ne želim da pobjegnem od toga, ne želim da tražim izgovore, ne želim da tražim olakšanja. Ja sam to prihvatio tako kako jeste, ne bežim ni od kritika, ne bežim ni od odgovornosti, a liječi samo sledeća utakmica i pobjeda", zaključio je trener crno-bijelih.