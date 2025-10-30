logo
Predrag Mijatović oglasio se poslije debakla Partizana: Pričao o problemima Real Madrida

Predrag Mijatović oglasio se poslije debakla Partizana: Pričao o problemima Real Madrida

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Predrag Mijatović govorio je o situaciji u Real Madridu i na koji način bi španski velikan trebalo da je riješi.

Predrag Mijatović umjesto o Partizanu pričao o Real Madridu Izvor: MN PRESS

Partizan je doživio debakl ispadanjem u ranoj fazi Kupa Srbije. Međutim, direktor crno-bijelih Predrag Mijatović poslije neočekivanog poraza svog kluba nije govorio o crno-bijelima, već o problemima Real Madrida u El Klasiku. Već je poznata reakcija Vinisijusa Žuniora, koji neprestano privlači pažnju skandalima, a sada je i Mijatović prokomentarisao njegov odnos prema klubu.

Mijatović je istakao izvinjenje Brazilca, ali nije zaboravio njegov odnos prema treneru Ćabiju Alonsu. "Pozitivno je što se Vinisijus izvinio navijačima, potom i predsjedniku i saigračima, a čudno je što nije pomenuo trenera prema kojem je takođe pokazao nepoštovanje. Ne znam ko mu je sastavio ovu izjavu; vjerovatno ima ljude koji se brinu o tom dijelu, ali napravljena je greška. Ignorisanje trenera jasno pokazuje da nemaju mnogo toga zajedničkog. To je uvijek opasno: i za igrača i za trenera," rekao je Mijatović u razgovoru za španske medije.

Real Madrid je u dobrom ritmu, ali odnos Vinisijusa mogao bi da našteti klubu. "Sezona je u jeku i ne možete da kvarite atmosferu u timu koji je prvi na tabeli i gdje svi djeluju zadovoljno. Nije realno da se sve to sruši zbog jednog igrača, moraju to da riješe. Najbolje bi bilo da obojica sjednu za sto i razgovaraju ili da preduzmu neke direktnije akcije. Neophodno je da sve bude mirno i da se stvari rješavaju interno, a ne da mnogo toga izlazi u javnost", dodao je Mijatović.

Ćabi Alonso nije ostao dužan Vinisijusu, a prema riječima bivšeg fudbalera, to je bila i dobra reakcija trenera Teala: "Ćabi je reagovao fantastično. Iznenadio me je jer je on mlad trener bez mnogo iskustva. On ima snažan karakter, ali nije reagovao burno."

"Da su to uradili Anćeloti ili neki drugi iskusniji trener, ne bih bio toliko iznenađen… Mene muči što, dva dana poslije pobjede nad Barselonom i pet bodova prednosti na prvom mjestu, svi pričaju o Vinisijusu i njegovoj izjavi. Mislim da to kvari cijelu sliku."

"Vinisijus jeste donio poprilično radosti, ali njegovo ponašanje je neprihvatljivo. Niko ne može da ga odbrani, a njegovo izvinjenje dokazuje da je pogriješio. Klub treba da štiti trenera jer ekipu čini 20 igrača. Pretjerano je da Vinisijus bude jedina tema dva dana nakon pobjede u El Klasiku", zaključio je Mijatović.

Tagovi

Predrag Mijatović FK Partizan Real Madrid El Klasiko Vinisijus Žunior

