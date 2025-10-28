logo
Šamar za Partizan, drugoligaš ga izbacio iz Kupa: Istorijska pobjeda Mačve, crno-bijeli se obrukali u Šapcu

Šamar za Partizan, drugoligaš ga izbacio iz Kupa: Istorijska pobjeda Mačve, crno-bijeli se obrukali u Šapcu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan doživio poraz i eliminaciju već u šesnaestini finala Kupa Srbije, takmičenja koje nije osvojio od 2019. Noć za pamćenje Mačve.

Partizan ispao iz Kupa Srbije pobijedila ga Mačva Izvor: MN PRESS

Partizan je eliminisan iz Kupa već u šesnaestini finala, na prvom stepeniku! Mačva ga je pobijedila 2:0 na domaćem terenu i za hrabru i odlično spremljenu utakmicu bila nagrađena trijumfom golovima Mitra Ergelaša u 16. minutu i Marka Nikolića u 64. minutu.

Crno-bijeli su pokušavali da uzvrate, stihijski kretali u ofanzive i u njima promašivali zicere i prazne golove. Spektakularan meč odigrao je golman Mačve Miloš Savić (28), a brukali su se Partizanovi napadači - Demba Sek praktično nije ni šutnuo u situaciji "jedan na jedan", Bibras Natho je promašio cijeli gol sa dva-tri metra, a ni Andrej Kostić nije mogao da riješi situaciju pred samouvjerenim Savićem.

Izvor: MN PRESS

Gol Mitra Ergelaša udarcem sa ivice kaznenog prostora bio je prvi šamar crno-bijelima i najava senzacije, a drugi, udarcem štopera Marka Nikolića u gužvi, potvrdio je da će večeras biti ispisana istorija u Šapcu - najveća pobjeda u istoriji Mačve, trenutno drugoplasiranog tima Prve lige Srbije.

Tagovi

FK Partizan fudbal Mačva Kup Srbije

