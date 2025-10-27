"Dobio sam pozive i poruke, ali se moj odgovor zna": Blagojevića pitali za kiks Zvezde u Nišu

Srđan Blagojević je na konferenciji pred meč u Kupu upitan za kiks Crvene zvezde u Nišu i odmah je stavio do znanja da o tome neće previše pričati.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan želi da nastavi sa dobrim rezultatima i da to prenese i na Kup Srbije. Za mjesto u osmini finala najmasovnijeg takmičenja igraće protiv Mačve u Šapcu (utorak 18.30). Uoči tog meča Srđan Blagojević pričao je sa novinarima, pitali su ga i za kiks Zvezde u Nišu i za stanje na tabeli gde oba tima imaju isti broj bodova.

"Iskreno, nisam gledao utakmicu Zvezde. Tek kada se završila dobio sam pozive i poruke. Moj odgovor je da naš fokus, moj lično i to prenosim na sve oko sebe, da smo fokusirani na sebe, na ono što radimo, da budemo bolji nego što smo bili. Bez obraćanja pažnje na okolne stvari. To su neki paralelni univerzumi, tako to posmatram, da razmišljamo samo o sebi, da ne obraćamo pažnju ni na Zvezdu ni na neki drugi klub. Da se bavimo sobom, svojim napretkom i tako ćemo doći do onoga što želimo i zaslužujemo", poručio je Blagojević i tako stavio tačku na te priče.

Najavio je i da neće biti mnogo promjena u sastavu za meč u Kupu.

"Nama idu derbi za derbijem, od Zvezde, OFK Beograd, TSC, tako dalje, sve utakmice su zahtjevne. Ovo je poseban ritam, igramo pet mečeva u dvije nedjelje. Moramo da napravimo neku varijantu kako u isto vrijeme da budemo produktivni, efikasni i dobri, a da ostanemo svježi. Ne bih nazvao to kombinovanim sastavom, već uključivanje nekih igrača koji nisu imali toliko veliku minutažu. Ekipu ne gledam kao 11-12 igrača, već sve koji su u trenažnom procesu. Neće biti mnogo eksperimentisanja, počeće meč neku koji nisu počeli prošlu."

"Pamtim meč iz 1989. godine, pa onda i Velež"

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Održao je šef struke Partizana i svojevrsni čas istorije dok je pričao na konferenciji o Mačvi.

"Započinjemo novo takmičenje u Kupu, Partizan je dužan da ima maksimalne ambicije. Igrom slučaja žrijeb je organizovan u dva šešira, mogli smo da izvučemo samo ekipe iz Prve lige Srbije od prošle godine i znali smo da je gostovanje. Izvukli smo jednog od najtežih rivala koje smo mogli. Igramo protiv Mačve koja se trenutno nalazi na drugom mjestu u PLS. U oktobru je osvojila 10 od 12 bodova, najefikasniji su tim u ligi, očekuje nas zanimljiv i interesantan meč koji neće biti lak. Ne doživljavamo ga tako. To je klub sa velikom tradicijom. Ekipa koja je nekoliko puta postizala značajne rezultate i u Kupu Jugoslavije i Srbije. Mislim da je 1989. godine bilo polufinale sa Mačvom. Bile su dvije neizvjesne utakmice. Bilo je u Šapcu 0:0, Partizan je uspio da prođe i da osvoji Kup pobjedom protiv Veleža. Svi stariji ljubitelji fudbala toga se sjećaju. Mlađi možda pamte prije poraz Zvezde pre 7-8 godina kada je ispala od Mačve u Šapcu. Sve to govorim, ne iz razloga što sam ljubitelj statistike i istorije. Nego to upozorava koliko nas čeka težak posao, koliko je zahtjevna utakmica u kojoj realno ne možemo mnogo da dobijemo."

Imao je samo riječi hvale na račun tima iz Šabca. Pratio je neke mečeve.

"Svi nas posmatraju kao favorite, realno ne možemo i ne želimo da pobjegnemo od te uloge. Možemo dosta toga da izgubimo i sa tim pritiskom moramo da se nosimo. Gledali smo neke njihove mečeve, agresivni su, hoće da dominiraju u odnosu na ekipe, igraju visok presing, imaju dobru trojicu naprijed, Gemovića, Ergelaša i Pejovića, krilni napadači uz inostranog napadača koji igra u špicu. Mogu da budu neugodni i neprijatni, maksimalni respekt imamo prema njima i takmičenju. Moram da iskoristim priliku da pozovem navijače. Ušli smo u seriju gostovanja, čeka nas Čukarički i zaostala utakmica sa Javorom. To je prilika da dođu i da pomognu momcima, mnogo nam znače. Prošli meč je bio pred praznim tribinama zbog kazne. Isto to nas očekuje i protiv Novog Pazara. Volio bih da se mobilišu na gostovanjima pred prvi meč na kom će moći da budu protiv nas, protiv Železničara. Ne znam kada je Partizan igrao u Šapcu posljednji put, ali ih zovem da nam pomognu."

"Nema Miloševića, ali nismo ni mi imuni"

Izvor: MN PRESS

Partizan je prošle godine ispao u Kupu od ekipe TSC-a poslije izvođenja penala. Upitan je da li je to dodatni pritisak.

"Kup je generalno specifično takmičenje i drugačije od prvenstva. Tamo imate priliku da ispravite greške i da izgubite neki meč, uspone i padove. Bliže je to nekom maratonu, Kup je takav da se igra jedna utakmica, tako je svuda. Uvijek pažnju skreću kiksevi favorita i prolazak ekipa koje su autsajderi na papiru. To je slučaj i u naprednim fudbalskim zemljama, nismo ni mi imuni na to. Moramo maksimalnim pristupom da dođemo do toga da ne budemo dio te priče. Pritisak postoji, slažem se da je specifičniji jer nema popravnog. Samo jedan, što poziva na veći oprez, ima i veći pritisak, ali je to privilegija. Treba da se nosimo sa time i da uživamo."

Potvrdio je i da Jovan Milošević neće biti na terenu protiv Mačve.

"Napreduju svi, Milošević neće biti dio tima. Ušao je u ozbiljniji trenažni proces i očekujem ga za neki dan sa ekipom. Imamo mali problem sa Milićem, osjetio je grč u zadnjoj loži, ožiljak i neka povreda od ranije. Vjerovatno on neće početi. Ostali su u stroju, spremni i biće maksimalno angažovani da odgovore zahtjevima", zaključio je Blagojević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!