Kiks Zvezde u Nišu, kraj pobjedničkog niza: Radnički odolio na potopljenom Čairu

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se oporave od poraza od Brage u Ligu Evrope, pa su "prosuli" bodove u Nišu protiv Radničkog.

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Radničkim u Nišu 0:0, u okviru 13. kola Superlige. To je prvi kiks srpskog šampiona od starta sezone i prvi meč u kome nisu zabilježili trijumf. Poslije neriješenog rezultata sa pretposlednjim timom u ligi sada su izjednačeni na prvom mjestu na tabeli sa Partizanom koji ima meč više.

Uslovi za igru u Nišu su bili jako loši što je i te kako uticalo na kvalitet fudbala. Beogradski crveno-bijeli jesu imali terensku inicijativu, loptu u nogama, ali su teško stvarali šanse. Domaći su igrali izuzetno agresivno, pa su nakon samo 25 minuta igre zaradili tri žuta kartona. Jedan od ta ti starta je bio izuzetno opasan, pošto je mladi Zarić već u 18. minut morao napolje zbog povrede.

Zamijenio ga je Handel, dok je Milojević do velikog odmora napravio još dvije izmjene. Prva je bila prinudna, pošto je Veljković zbog povrede moram van terena, dok je zamijenio i Pitera Olajinku koji je meč počeo kao najistureniji igrač. Umjesto njega je ušao Aleksandar Katai.

Što se tiče šansi u prvih 45 minuta, nije ih bilo previše, ali su one opasnije bile pred golom Zvezde. Ilić je bio u najboljoj šansi, crveno-bijeli su imali polušanse preko Ivanića, Handela i Olajinke, ali ništa spektakularno nismo vidjeli.

Na startu drugog poluvremena po jedna šansa na obje strane, borba se rasplamsala onoliko koliko su to uslovi dozvoljavali, ali nije bilo previše kreativnosti ni sa jedne ni sa druge strane. Napadi su bili ispresjecani faulovima, greškama, Radničkom je taktika usporavanje igre urodila plodom, dok su crveno-bijeli žurili da daju gol i zbog toga sve više ulazili u nervozu.

Poslao je Milojević na teren i Krunića i Kostova kao poslednje "džokere", video se boljitak u igri, a konačno su fudbaleri zaprijetili preko Kataija u 78. minutu. Do kraja meča još nekoliko šansi sa obe strane, ali mreže se nisu zatresle do kraja utakmice. Možda će izabranici Tomislava Sivića žaliti za šansom u nadoknadi kada je priprijetio Bosić, a potom i Nišić. Prethodno je pripretio i Ivanić, a vjerovatno će se polemisati o situaciji iz 95. minuta kada su fudbaleri srpskog šampiona tražili penal.

Crvena zvezda dijeli vrh tabele sa Partizanom sa 31 bodom, dok se Radnički popeo na 14. poziciju.